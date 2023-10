‘Officina Cinema 2023’: Lecco conquistata dalla commedia ‘Smetto quando voglio’

Successo e risate per il secondo film della rassegna di Api Lecco Sondrio

Un centinaio di persone in sala al Cinema Nuovo Aquilone a Lecco. Prossimo e ultimo appuntamento ‘After Work’

LECCO – Grande partecipazione di pubblico e entusiasmo per la seconda proiezione di ‘Officina Cinema 2023’, il cineforum a tema giovani e lavoro del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio. Circa un centinaio di persone ha partecipato alla visione del film ‘Smetto quando voglio’ di Sydney Sibilia presso il Cinema Nuovo Aquilone di Lecco che racconta la storia di un gruppo di ricercatori universitari sottopagati che per svoltare trovano una soluzione non proprio convenzionale.

La commedia campione di incassi del 2014 ha raccolto il favore anche del pubblico lecchese che si è fatto trascinare dalle vicende tragicomiche dei protagonisti della pellicola che, anche dieci anni dopo, rimane una denuncia sociale irrisolta sullo stato dei ricercatori universitari, ma anche di altre migliaia di giovani laureati italiani.

Al termine della proiezione sono saliti sul palco per il dibattito con il critico cinematografico Gian Luca Pisacane i consiglieri del Gruppo Giovani Tomas Dell’Oca, Samuele Stasi e la presidente Laura Silipigni: “Fortunatamente nelle nostre aziende non abbiamo problemi di questo tipo – raccontano – ma l’esatto opposto. Offriamo contratti regolari e buone retribuzioni ma non troviamo personale specializzato. E’ ormai una questione che attanaglia tutta l’industria italiana e che può essere risolta solo con la formazione e un rilancio degli istituti tecnici e its”.

Il prossimo e ultimo film di ‘Officina Cinema 2023’ è in programma mercoledì 18 ottobre alle ore 21 e sarà ‘After Work’ di Erik Gandini: per prenotare il posto in sala cliccare qui.