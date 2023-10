“Officina Cinema 2023”: mercoledì 4 ottobre “Smetto quando voglio”

Prosegue il cineforum organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio

La proiezione del film si terrà al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco

LECCO – Giovani e lavoro tra passato, presente e futuro. Dopo il racconto della storia del giovane Steven Spielberg con “The Fabelmans”, film su di un adolescente degli Anni ’60 che ha un sogno, il talento e lo riesce a realizzare, mercoledì prossimo 4 ottobre ci si butta negli Anni Duemila con “Smetto quando voglio”.

La commedia di Sydney Sibilia, seconda proiezione di “Officina Cinema 2023” il cineforum del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio, racconta la storia di un gruppo di giovani ex ricercatori universitari divenuti disoccupati a causa del taglio ai finanziamenti dei progetti che stavano sviluppando. Per guadagnare qualcosa in più scendono a compromessi e accettano lavori inadeguati rispetto ai loro titoli di studio e all’esperienza già maturata. Fino al giorno in cui hanno un’idea, non proprio convenzionale.

Il film, dal tono divertente e leggero, è però anche una denuncia della situazione precaria di migliaia di giovani italiani laureati. La proiezione del film si terrà al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco mercoledì 4 ottobre alle ore 21. Ingresso libero, è consigliato prenotare il proprio posto in sala cliccando qui