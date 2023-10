Officina Cinema 2023: si chiude mercoledì con “After Work”

Terza e ultima proiezione per il cineforum organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio

Il film documentario di Erik Gandini racconta il presente ma soprattutto il futuro prossimo del mondo del lavoro

LECCO – Terza e ultima proiezione per “Officina Cinema 2023”, il cineforum dedicato al lavoro del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio. Mercoledì 18 ottobre, alle ore 21, presso il Cinema Nuovo Aquilone, si proietterà “After Work” il film documentario di Erik Gandini (2023) che racconta il presente ma soprattutto il futuro prossimo del mondo del lavoro.

Il regista italiano, emigrato in Svezia, nella sua opera cerca di rispondere a domande di estrema attualità: come sarà il mondo del lavoro per le generazioni future? L’automazione rende sempre meno fondamentale l’apporto umano nei processi produttivi. I giovani di domani saranno in grado di dare ancora un valore al lavoro? E come utilizzeranno il maggiore tempo libero che potrebbero avere a disposizione? Serve un’evoluzione culturale. Il documentario raccoglie le testimonianze di lavoratori in Paesi diversi e apre il dibattito.

Al termine della proiezione rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico discuteranno del film, ma anche della nostra realtà territoriale riguardo a questa tematica. Il film è a ingresso libero, è consigliato prenotare il proprio posto in sala cliccando qui.