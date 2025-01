Oggi come ieri: passione, tecnologia e specializzazione per affrontare tutte le sfide

L’Industria Metallurgica Odobez non smette di crescere: “Dopo sette generazione la passione è sempre la stessa”

Una professionalità unica, frutto di una lunga tradizione: “La forgiatura, ancora oggi, richiede una spiccata vena artistica”

PASTURO – Una storia lunga 185 anni che affonda le proprie radici in un legame profondo col territorio e nella passione per un lavoro che, a dispetto di quanto si può pensare, possiede ancora una componente importante di manualità, frutto dell’esperienza tramandata di padre in figlio attraverso sette generazione di imprenditori.

Oggi il futuro dell’Industria Metallurgica Odobez è rappresentato da Lorenzo Odobez che, sotto la guida del padre Giovanni e dello zio Stefano e Roberto, da qualche anno ha fatto il suo ingresso in azienda per dare continuità alla lunga storia imprenditoriale. Quando si mette piede nel reparto di forgiatura della storica azienda, che dal 2017 ha una moderna sede a Pasturo, si capisce immediatamente che la miglior tecnologia servirebbe a poco senza il patrimonio di esperienza che deriva da 185 anni di storia, tutti preziosi, perché costruiti sulla dedizione di sette generazioni di imprenditori e lavoratori.

L’Industria Metallurgica Odobez, leader internazionale nel proprio settore, è una azienda che conta una trentina di dipendenti e quotidianamente affronta ogni tipo di sfida perché, come insegna la sua storia, anche i cammini più lunghi sono fatti di piccoli passi. L’azienda tratta la forgiatura di componenti dai 5 chili fino a 30 tonnellate, realizzati con qualsiasi tipo di acciaio, dagli acciai al carbonio, agli acciai speciali, alle superleghe. Rispetto ai competitor, IMO ha saputo specializzarsi nella forgiatura di pezzi con geometrie difficili e materiali particolari; ritagliandosi un proprio spazio come realtà territoriale capace di parlare con tutto il mondo.

“I nostri più grandi clienti sono direttamente a contatto con i colossi del settore oil&gas, dell’industria energetica, dell’industria meccanica (componenti per compressori e pompe), dell’industria navale e dell’industria nucleare – racconta Lorenzo Odobez -. A livello nazionale la forgiatura è diffusa principalmente in tre poli nel Nord Italia: zona Valsassina, zona Bergamasca/Bresciano e zona Brianza/Milano. Noi operiamo in un settore di nicchia e la nostra struttura è considerata medio/piccola, ma siamo riusciti a differenziarci per una versatilità estrema che ci permette di dare risposte alle esigenze più impegnative con tempi rapidi, questo ci consente di essere competitivi”.

Un’azienda sempre alla ricerca di professionalità elevate che, negli anni, non ha avuto paura di fare grossi investimenti in tecnologie sempre all’avanguardia: “Per poter soddisfare le richieste sempre più specifiche dei clienti servono, prima di tutto, grossi investimenti nei macchinari che consentono un processo di produzione “snello” per gestire commesse impegnative. Grazie al nostro reparto di officina meccanica, poi, siamo in grado di offrire anche il servizio di finitura, aspetto non sempre scontato che spesso è risultato vincente”.

Investimenti tecnologici che sono accompagnati dalla consapevolezza del ruolo fondamentale dei collaboratori e da un forte radicamento sul territorio: “Lo spostamento da Lecco alla Valsassina ha ragioni ben precise: in primis è un territorio che a livello industriale è parte integrante dell’economia di Lecco e poi le aziende della zona sono tutte specializzate nella lavorazione dell’acciaio e questo si traduce in un importante capitale a livello di professionalità. Questi due aspetti compensano quelle che possono essere eventuali difficoltà logistiche che il territorio presenta”.

Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, la forgiatura è un processo che richiede molta manualità ed esperienza: “E’ un processo che, ancora oggi, richiede una spiccata vena artistica per via dell’unicità della mano del forgiatore. Infatti, non essendo un processo automatizzato, è impossibile pensare di replicare in maniera identica lo stesso componente, perché ogni operatore attuerà tecniche e strategie differenti per arrivare alla forma finale del pezzo, pur rispettando gli standard richiesti. E’ quindi comprensibile che parte del nostro impegno sia rivolto alla formazione di chi si appassiona a questo lavoro. La forgiatura è prima di tutto passione, dopodiché noi possiamo garantire un percorso di crescita a 360 gradi. Tutti i nostri collaboratori, oltre a essere molto esperti, sono determinanti nel processo di forgiatura. Ulteriore motivo di soddisfazione, a differenza di altri mestieri, è che il forgiatore vede la creazione di un pezzo dall’inizio alla fine”.

La manualità è l’aspetto più bello di questo lavoro, ma anche lo scoglio più grande nella ricerca del personale: “Non c’è una scuola o un’università che ti prepara a questo lavoro, la professionalità è frutto dell’esperienza. A livello di forgiatura la risorsa umana è veramente centrale perciò, o partiamo da zero nella formazione, oppure è necessario trovare qualcuno del settore, anche se in questo caso la difficoltà consisterebbe nel trasferire il nostro know-how a personale già formato da altre aziende”.

L’Industria Metallurgica Odobez, nonostante le difficoltà contingenti (Covid, aumento dei costi delle materie prime, guerre…), ha sempre trovato la strada per andare avanti: “L’importante è trovare sempre una alternativa alle difficoltà. La passione è il motore che permette di guardare al futuro con lucidità in ogni situazione. Poi serve flessibilità per anticipare i tempi, prevedere i repentini cambiamenti del mercato e farsi trovare sempre pronti, sia quando le cose vanno bene che nei momenti di difficoltà”.

L’azienda, forte dei suoi 185 anni, guarda al futuro con ottimismo: “Nel nostro settore, salvo crisi legate alle materie prime o costi energetici, il lavoro non è mai mancato e già questo è sufficiente per guardare al futuro con una certa tranquillità, nonostante quest’anno, ad esempio, ci sia stato un rallentamento rispetto al boom del 2023. Sicuramente non ci spaventa affrontare queste oscillazioni fisiologiche, l’importante è non rimanere mai fermi. Proprio per questo, nonostante il periodo di difficoltà, credo che festeggiare questo 185° anniversario sia un altro piccolo importante passo nella storia dell’azienda”.