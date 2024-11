ABS SRL celebra 40 anni e regala un viaggio premio a tutti i dipendenti

Un gesto di gratitudine verso dipendenti e collaboratori con una tre giorni a Valencia in Spagna

Fondata nel 1984, ABS SRL si è evoluta dalla produzione di bastoni da sci a leader nella lavorazione di tubi metallici in settori diversificati

MOLTENO – Un viaggio per dire grazie: in occasione del 40° anniversario dalla fondazione, la ABS SRL di Molteno ha scelto di celebrare il traguardo con un gesto di gratitudine verso dipendenti e collaboratori. Tre giornate a Valencia, tra la scoperta del fascino della città storica e una visita al celebre museo Oceanografico, sono state l’occasione per rafforzare lo spirito di squadra e riconoscere il contributo di chi ha reso possibile il successo dell’azienda.

Fondata il 24 novembre 1984, la ABS SRL nasce da una costola della Rovida Ambrogio e Figli SNC, l’impresa avviata dal padre Ambrogio, fabbro artigiano, che coinvolse nel lavoro i suoi cinque figli: Ernesto, Mario, Vincenzo, Giuliano ed Emanuele. I fratelli Rovida decisero di fondare una nuova società per rispondere a una promettente opportunità lavorativa con una nota azienda internazionale specializzata in bastoni da sci. Da qui il nome ABS, acronimo di Assemblaggio Bastoni da Sci, e la prima sede temporanea a Sirone, in via Verdi.

Nel 1988, con il completamento del capannone di Viale De Gasperi a Molteno, l’azienda si trasferì definitivamente nella sua attuale sede, segnando l’inizio di una crescita che l’avrebbe portata ben oltre il settore dei bastoni da sci. ABS si è evoluta specializzandosi nella lavorazione dei tubi metallici, ampliando costantemente il parco macchine e diversificando le sue attività. Oggi, con oltre 50 impianti (di cui 25 dedicati al taglio), l’azienda è presente in un’ampissima gamma di settori merceologici, ampliando i propri spazi produttivi con due unità operative a Costamasnaga e Oggiono, offrendo lavoro a 31 persone, tutte residenti nella provincia di Lecco.

Un impegno costante oggi sempre più rivolto alla continuità e sostenibilità.

Un percorso imprenditoriale di successo, costruito con radici salde nel territorio e uno sguardo sempre orientato all’innovazione. I fratelli Rovida, con questo viaggio celebrativo, hanno voluto condividere non solo il loro traguardo, ma anche un messaggio di riconoscenza e coesione, ingredienti fondamentali di una storia che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.