Alpstation Brianza festeggia 10 anni di attività

Storico traguardo per il negozio targato Montura di via provinciale 11, a Dolzago

Simone Servida: “E’ stata dura, ma siamo riusciti a ritagliarci una buona fetta di mercato”

DOLZAGO – 10 anni di attività per Alpstation Brianza. Un traguardo storico quello che taglia oggi, giovedì 27 Giugno, il negozio Montura di via Provinciale 11, a Dolzago, divenuto un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di montagna.

“E’ stata dura, ma siamo riusciti a ritagliarci una buona fetta di mercato. Ogni giorno è una lotta, ma possiamo dire che ci siamo consolidati”, spiega con soddisfazione il titolare, Simone Servida, classe 1971, con una lunga esperienza alle spalle nel settore dell’abbigliamento sportivo.

Nessun segreto dietro il successo di Alpstation Brianza che ruota attorno a due plus: qualità e servizio. “Alpstation è un negozio Montura, marchio di altissima qualità. I capi d’abbigliamento sono disegnati dal suo fondatore Roberto Giordani. Ciascuno di essi nasce sul campo, in montagna e in parete, è tessuto con l’azione e l’esperienza di alpinisti, atleti e addetti alla sicurezza. Una cucitura, una tasca, la ricerca dei materiali, ogni dettaglio è parte organica e armoniosa di un insieme funzionale, pratico ed ergonomico”.

Ma ai prodotti viene affiancato un servizio altamente professionale: “Siamo preparati e disponibili per tutti i nostri clienti, da coloro che hanno bisogno di essere consigliati anche sull’acquisto di semplici prodotti, fino a coloro che sono già altamente specializzati e necessitano di informazioni tecniche di alto profilo”.

Servizio e prodotti di altissima qualità griffati Montura, ma non solo: “All’abbigliamento abbiamo affiancato la ‘ferramenta’ – sorride Servida – da Alpstation Brianza è possibile trovare accessori delle migliori marche, dai ramponi, al materiale d’arrampicata, passando per le corde, le picozze e molto altro ancora”.

Un brand, quello di Alpstation che in questi ultimi anni ha deciso di “sposare” tre gare di corsa in montagna: Grignetta Vertical, Galbiate – Genesio e Trail dei Corni. “Quello della corsa in montagna è un ambito in grandissima espansione – spiega Servida – Per questo abbiamo deciso di promuoverci e l’abbiamo fatto scegliendo tre gare dove Alpstation è diventato main sponsor”.

Nel corso degli anni sono cambiati materiali, soluzioni d’abbigliamento, ma anche mode. Così, se la corsa in montagna, ormai da diversi anni la sta facendo da padrone, un’altra attività si sta facendo avanti: stiamo parlando dell’e-bike, ovvero la bicicletta elettrica.

“E’ un settore in espansione, sul quale anche Montura sta puntando. Ma l’azienda di Roberto Giordani si è sempre dimostrata versatile e all’altezza di ogni ambito sportivo. Basta pensare ai capi d’abbigliamento disegnati per la vela o la partnership consolidata nella ristretta cerchia dei golfisti dove anche qui Montura ha saputo ritagliarsi un ruolo di prim’ordine”.

Intanto in via Provinciale 11 a Dolzago, in occasione del 10° anno di attività ci sono in serbo sconti speciali per tutti i clienti: “li lanceremo proprio in occasione del compleanno di Alpstation Brianza quindi dal 27 giugno dove proporremo anche la t-shirt dedicata #tenyearsalpstation. Colgo infine l’occasione per ringraziare i mie collaboratori che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo!”, conclude Simone Servida.