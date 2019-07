Bosisio. Rodacciai premia i dipendenti per i risultati dell’ultimo anno

Il ringraziamento dell’azienda alle risorse umane

Mauro Califano: “Un ulteriore stanziamento di 300 euro pro capite sul welfare”

BOSISIO – “Se un’azienda va bene è merito anche delle sue risorse umane. Condividere con chi, tutti i giorni, lavora in Rodacciai la soddisfazione per i positivi risultati raggiunti significa anche, per l’azienda e per la Proprietà, dare valore economico all’impegno profuso. Per questo i dipendenti di Rodacciai, a seguito delle performance positive del 2018, riceveranno un contributo ulteriore sul welfare di 300 euro a testa, che vanno ad aggiungersi a quanto già previsto dal premio di risultato”.

Così Mauro Califano, direttore delle risorse umane, all’indomani della sottoscrizione dell’accordo tra l’azienda di Bosisio Parini e le Organizzazioni sindacali relativo allo stanziamento aggiuntivo sui risultati dello scorso anno.

Alla base dell’accordo, appunto, le performance di Rodacciai del 2018: il valore complessivo prodotto, sia per attività messe in opera, sia per le prospettive create, è stato giudicato positivamente. Hanno certamente contribuito, per gli aspetti connessi al buon andamento complessivo, la formazione del personale in entrata, come pure il consolidamento di competenze già acquisite da quello più esperto, senza dimenticare un’organizzazione più aderente alle nuove esigenze del mercato e un’attenzione sempre più focalizzata alle diverse necessità del personale.

“Costruire un rapporto fluido e dinamico con le Organizzazioni sindacali è diventato il modo d’essere di Rodacciai, che ripone grande attenzione al lavoro, ma soprattutto alle modalità con cui questo viene svolto”, conclude il responsabile delle risorse umane.

L’accordo riguarda i lavoratori del plant di Bosisio Parini e del plant di Sirone.