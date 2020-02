Cgil Oggiono, messo a nuovo l’impianto di illuminazione

Conclusi i lavori alla sede di Oggiono della Cgil

Sostituito l’impianto di illuminazione

OGGIONO – La sede Cgil di Oggiono ora è più luminosa. Nelle ultime settimane è stato infatti rifatto l’impianto di illuminazione. Sono state rimosse le luci alogene e sono state installate le luci a led.

Da qualche giorno gli uffici di via Lazzaretto 44 sono più luminosi. Un servizio migliore per i tanti utenti che si recano quotidianamente nella sede, per chiedere informazioni ai sindacalisti o per svolgere le pratiche con gli operatori del Caaf o del Patronato Inca presenti.