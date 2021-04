Conoscere Linkedin: un webinar per i giovani e non solo

Un webinar gratuito sul mondo di Linkedin con l’esperto Enrico Piacentini

L’iniziativa del Comune di Bosisio Parini rivolta ai giovani, genitori e insegnanti

BOSISIO – Un webinar gratuito pensato dal Comune di Bosisio Parini e rivolta ai giovani, agli studenti e non solo, sarà aperta anche a genitori, insegnanti e chiunque voglia conoscere meglio le opportunità del famoso social Linkedin.

“L’idea di questo incontro è nata dall’ascolto dei giovani che troppo spesso si trovano disorientati e poco seguiti nella crescita della loro figura professionale – spiegano dall’amministrazione comunale – Linkedin è un social che certamente molti conoscono ma che pochi sanno utilizzare, non solo per la semplice pubblicazione di un CV, ma soprattutto per creare una vera e propria rete professionale. Linkedin non va inteso come solo strumento per cercare lavoro ma è molto di più: è l’opportunità di crearsi un profilo professionale accessibile a tutti e l’utilità di creare una rete.”

“Riteniamo che sia moralmente imperativo fornire ai nostri giovani, sin da quando sono studenti, gli strumenti adeguati ed appropriati per potersi affacciare al mondo del lavoro e crearsi un’identità digitale professionale. La nostra società si è evoluta, pertanto è indispensabile incrementare le nostre conoscenze e competenze per restare inevitabilmente al passo con la nuova etica di cittadinanza digitale.” spiega Caterina Loprete, assessore alle politiche giovanili e al Turismo.

Il webinar, che durerà all’incirca un’ora, ha l’obiettivo essenziale di spiegare la ragione per la quale sia così importante l’approccio a Linkedin fin da giovani, fin da studenti. La modalità, in termini pratici, di creare un profilo performante e una rete di “collegamenti” che sia veramente incentrata su quello che è il campo di interesse del ragazzo e, infine, come pubblicare contenuti che aiutino a “posizionarsi”.

Grazie a un relatore di eccellenza, il dott. Enrico Piacentini (Digital Innovation Manager Certificato Cepas; Social Selling Trainer; Linkedin Approved Trainer Sales Solution e Organizzatore della TedxLegnano) queste finalità saranno certamente raggiunte, considerata anche la sua importante esperienza di lavoro con ragazzi e studenti.

“Sempre più aziende ricercano il profilo giusto attraverso i Social. Sempre più aziende, dopo aver ricevuto un CV, controllano il profilo social del candidato. E’ quindi importante che si accompagnino i ragazzi nel corretto uso di questo strumento, che può davvero essere una risorsa” afferma Corrado Galbusera, assessore all’Istruzione.

Il webinar è gratuito. Si svolgerà martedì 11 maggio alle ore 18.30 ed è aperto a tutti, non solo ai ragazzi residenti a Bosisio Parini. Sarà sviluppato su misura per i giovani, per gli studenti, a chi si affaccia al mondo del lavoro per la prima volta e anche a chi già lavora ma desidera creare il suo “biglietto da visita” on line.

Per poter partecipare sarà sufficiente iscriversi cliccando qui

https://attendee.gotowebinar.com/register/6988266522555907083