Dai cosmetici al gel disinfettante, azienda di Bosisio riconverte produzione

La Biokosmes Srl ha iniziato a produrre gel disinfettante da distribuire a farmacie e ospedali

Rivoluzione ‘lampo’ in dieci giorni: “Grazie a chi ci ha sostenuti e grazie ai lavoratori”

BOSISIO PARINI – Dai cosmetici al gel disinfettante, una riconversione ‘lampo’ e generosa, per aiutare in questo momento di emergenza. Protagonista della bella storia che arriva da Bosisio Parini è la Biokosmes Srl, società che lavora conto terzi per grandi marchi di cosmetici e beauty. Da alcune settimane l’azienda ha riconvertito il lavoro per la produzione di gel disinfettante, prodotto di prima necessità e spesso carente in ospedali e farmacie.

L’intuizione è dell’imprenditore lecchese Gianluca Braguti: “Poco dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria – spiega il figlio, Francesco, lavoratore in azienda – abbiamo saputo da mio zio, farmacista a Lecco, che prodotti igienizzanti e disinfettanti erano praticamente finiti vista l’altissima richiesta sia dei cittadini che, soprattutto, negli ospedali. Non ci è voluto molto per decidere di cambiare le cose: dai cosmetici bisognava passare ai disinfettanti”.

Detto, fatto: nel giro di una decina di giorni la Biokosmes ha attuato una riconversione della linea di prodotti e del macchinario già utilizzato in azienda, iniziando a produrre gel disinfettante da distribuire alle farmacie e agli Ospedali, in particolare di Lecco e Sondalo: “In pratica abbiamo riconvertito l’impianto esistente per preparare il gel – ha spiegato Francesco – poi ci sono stati la generosità e l’aiuto di tanti intorno a noi che, ascoltata l’idea, si sono prodigati per procurarci gli ingredienti per realizzare il gel, in primis l’alcool, senza il quale non avremmo potuto fare niente. Come ha detto mio padre, abbiamo ricevuto un abbraccio collettivo e comunitario che ci ha sostenuti e spronati nell’attività”.

Ogni giorno dallo stabilimento escono 20 mila flaconi da 100 ml di gel da destinare alle farmacie e mille flaconi da 1 litro per gli ospedali: “Oltre i presidi di Lecco e Sondalo siamo stati contattati dall’Asst Valcamonica – ha spiegato Francesco – ma la produzione è destinata anche alla grande distribuzione”. La formula utilizzata per produrre il gel disinfettante, come spiegato, è stata sviluppata nel 2004 e riadattata secondo i dettami dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Certamente questo momento lascerà il segno – il commento – da parte nostra c’è la soddisfazione di poter aiutare chi è in prima linea nell’affrontare questa emergenza ma anche la gratitudine per chi ha creduto in questo progetto e ci ha sostenuto permettendoci di attuarlo fino in fondo. Infine, ma non per ultimo, un grazie a tutti i dipendenti dell’azienda che lavorano con dedizione”. Su 80 dipendenti, 30 lavorano da casa in smart working mentre i restanti sono rimasti in stabilimento: “A loro rinnoviamo i ringraziamenti per la disponibilità dimostrata” ha concluso.