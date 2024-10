Dieci anni di Confartigianato a Oggiono, premiati tre Maestri d’Opera e di Esperienza

Sono Emanuela Pizzini, Carlo Emilio Alessio ed Enrico Scaccabarozzi

“Abbiamo il compito di trasmettere il valore del saper fare artigiano alle nuove generazioni”

OGGIONO – Il valore del lavoro artigiano ma anche l’importanza, definita fondamentale, di trasmettere quel sapere alle nuove generazioni. Questi i messaggi sottolineati da Confartigianato Imprese Lecco nel pomeriggio di ieri, venerdì, presso la sede della delegazione di Oggiono dove si è svolta la cerimonia di premiazione dei Maestri d’Opera e di Esperienza, ovvero di quegli imprenditori artigiani che, con la loro competenza, hanno contribuito a mantenere alto il livello qualitativo del settore artigiano. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito in un’occasione speciale, ovvero il decennale di fondazione della delegazione oggionese di Confartigianato Imprese.

Gremita la sala convegni della Bcc Brianza e Laghi dove si è svolta la cerimonia, presenti anche tanti sindaci del territorio oggionese. A fare gli ‘onori di casa’ la presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina, insieme al Segretario Generale Matilde Petracca, che ha condotto l’evento. “Le nostre sedi territoriali, sette in tutta la Provincia, sono la nostra linfa vitale, dal confronto nascono progettualità e idee che ci portano a crescere e a migliorare – ha detto la presidente – sono davvero molto orgogliosa di questo momento e del lavoro svolto da tutti i membri della delegazione”.

Presenti anche Rossano Brambilla, Presidente della Zona 5 (Oggiono) e Tommaso Tentorio, Responsabile della Delegazione di Oggiono. “Negli ultimi anni – ha detto Brambilla – in Italia hanno chiuso circa 400 mila imprese artigiane. Noi abbiamo un compito importante: quello di trasmettere il nostro saper fare alle giovani generazioni e fare imparare loro che lavorare con le mani è bello e soddisfacente”.

Tentorio ha invece brevemente ripercorso i 10 anni di attività della delegazione di Oggiono: “Siamo cresciuti e diventati riferimento per tanti artigiani della zona, non solo in città, il trasferimento della sede in centro è stato lungimirante: funzionalità, comodità, accoglienza l’hanno resa un riferimento vero e proprio per i nostri associati”. A testimoniare la bontà del lavoro svolto i numeri: “Oggi sono 483 le aziende associate della zona, di cui 140 ci hanno affidato anche la contabilità – ha detto Tentorio – e siccome Confartigianato è come una famiglia, noi non ci occupiamo solo degli imprenditori ma anche dei loro famigliari, dei loro dipendenti e delle loro famiglie. Quest’anno abbiamo elaborato oltre 600 modelli 730, dieci anni fa, quando abbiamo iniziato, non erano nemmeno un terzo. A febbraio dello scorso anno inoltre abbiamo aperto l’ufficio zonale del patronato che ha dato una grossa spinta a questa attività”.

Anche il sindaco di Oggiono Chiara Narciso è intervenuta con un breve ma sentito saluto: “Noi amministriamo bene quando si crea una comunità, e una comunità si crea con legami e associazioni. Con Confartigianato abbiamo stretto una collaborazione per fare vivere la comunità, tramite le sue attività storiche che valorizzano l’identità di una città e di un territorio – ha dichiarato – 10 anni di delegazione sono importanti e vanno festeggiati, dobbiamo ricordarci, ogni tanto, di premiare il nostro impegno, riconoscendolo anche pubblicamente. Se possiamo aiutarvi, come comuni, lo faremo e continueremo a farlo”.

Al termine dei saluti istituzionali si è passati alla consegna dei riconoscimenti Maestri d’Opera e di Esperienza. Prima, Confartigianato Imprese Lecco ha voluto ricordare Agnese Derocchi, storica dipendente scomparsa lo scorso anno, consegnando un omaggio floreale alla figlia e al marito.

Tre gli imprenditori premiati: Emanuela Pizzini (Studio Acconciature di Emanuela Pizzini, Galbiate), in attività dal 1991, Carlo Emilio Alessio, che ha iniziato l’attività, oggi portata avanti dai figli, nel 1971 e Enrico Scaccabarozzi (Carrozzerie Scaccabarozzi, Santa Maria Hoè), in attività dal 1997. A Scaccabarozzi, per il suo impegno, è stata consegnata anche una targa di riconoscimento dalla categoria Autoriparatori, rappresentata da Maurizio Mapelli.

Al termine della cerimonia la presidente Ilaria Bonacina ha voluto ringraziare il presidente di Anap Lecco (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati degli Artigiani) Giovanni Mazzoleni e la segretaria Anap Donatella Brusadelli: “Senza di voi, non ci sarebbe ciò che c’è oggi e che ci rende tanto orgogliosi”.

GALLERIA FOTOGRAFICA