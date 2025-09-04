Dolzago, la parità di genere è certificata alla Mako Shark

Grazie alle Survey i dipendenti collaborano al miglioramento continuo

L’AD Bonomelli: “Un traguardo importante che rispecchia la nostra visione d’azienda”

DOLZAGO – L’attenzione concreta verso le persone è un aspetto centrale per Mako Shark e per l’Amministratore Delegato Martina Bonomelli che, dopo avere condotto l’azienda verso l’acquisizione della certificazione UNI/PdR 125:2002 che mette nero su bianco il rispetto della Parità di Genere, ha proposto a tutti i collaboratori una nuova edizione della Survey interna al fine di raccogliere commenti su diversi aspetti della vita aziendale ed eventuali suggestioni.

A gestire il percorso che ha prima portato alla certificazione di Parità di Genere e oggi mette a punto ed introduce elementi di innovazione, nella logica del miglioramento continuo, è il Comitato Guida – del quale fanno parte i vertici aziendali con l’Amministratore Delegato Martina Bonomelli e la sorella Federica Bonomelli, Direttore di Programmazione e Produzione, e la Quality Manager Laura Bellotti – che proprio nei risultati della survey e nei suggerimenti dei collaboratori trova spunti preziosi. Tra i progetti che Martina Bonomelli ha fortemente voluto, spicca quello organizzato dal Comitato Guida in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, svoltosi lo scorso 25 novembre. Durante l’incontro, la presentazione sul significato della Giornata ha offerto a tutti i partecipanti l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista su un tema tanto rilevante e significativo. La partecipazione attiva e la forte emozione condivisa hanno motivato il Comitato a proseguire nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e dialogo.

Spiega Martina Bonomelli: “Altre certificazioni acquisite nel tempo testimoniano la nostra propensione all’innovazione e l’attenzione alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza, ma la certificazione relativa alla Parità di Genere, alla quale abbiamo scelto di aderire volontariamente senza obblighi settoriali che lo richiedessero, mi sta particolarmente a cuore e la considero un traguardo importante, che rispecchia la nostra visione d’azienda. Lo dico non solo da donna e mamma, ma soprattutto da imprenditrice convinta che la diversità, nelle caratteristiche personali, di provenienza e di genere, sia per le aziende una ricchezza e che il parametro di riferimento debba essere sempre e solo il merito”.

“Abbiamo individuato nello strumento della survey interna un canale di dialogo prezioso con i collaboratori, che hanno modo di trasferirci opinioni e suggerimenti e anche di portare l’attenzione su elementi che considerano critici. Se la prima edizione è stata fondamentale per avere un quadro iniziale e stabilire un canale di comunicazione con il Comitato, la seconda, conclusa prima dell’estate, ha fatto emergere numerosi spunti sui quali abbiamo già cominciato a riflettere, per introdurre ulteriori miglioramenti” continua Martina Bonomelli.

“Attualmente – prosegue – in azienda siamo circa cinquanta persone, ma vorremmo ancora crescere”. “Purtroppo, anche noi abbiamo difficoltà nell’individuare persone con competenze di base da inserire in organico, dagli operai alle figure specializzate come ingegneri e tecnici della qualità. Cerchiamo soprattutto donne e uomini disposte e disposti a mettersi in gioco e a fare con noi un percorso di crescita, imparando anche sul campo in un’azienda dove la produzione standardizzata non esiste ed è invece protagonista il custom made. Da parte nostra – conclude – offriamo l’opportunità di essere protagonisti di un percorso di carriera in un’azienda molto innovativa che ha scelto di portare particolare attenzione alle sue persone”.

Nata nel 1985 e basata a Dolzago, Mako Shark opera in molteplici settori – automotive, difesa, aerospazio, nautica, industriale, medicale e design – con una proposta altamente tecnologica e fornendo un servizio professionale che parte da progettazione e calcolo strutturale, con tecnologie avanzate, e passa attraverso processi produttivi in costante evoluzione che permettono di realizzare prodotti in carbonio in tiratura limitata o in serie.