Galbiate, anziana colta da malore a Camporeso: intervento del Saf

La chiamata ai soccorsi è scattata oggi, domenica, verso le 16

L’intervento a Camporeso, vicino al sentiero che conduce alle falesie

GALBIATE – Intervento del personale del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Lecco questo pomeriggio, domenica, intorno alle 16, in località Camporeso, per soccorrere una persona colta da malore lungo il sentiero panoramico che conduce alle falesie.

La persona coinvolta, una donna di 81 anni, è stata accompagnata all’autoambulanza con utilizzo di una barella/portantina (Kong). L’intervento si è concluso alle 17 circa. La donna è stata trasportata in ospedale a Erba.