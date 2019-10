La Mostra dell’Artigianato apre le sue porte. “Tradizione e innovazione”

Inaugurato l’evento alla LarioFiere di Erba. Visitabile fino al 3 novembre

In tutto 180 espositori, in mostra mestieri e prodotti dell’artigianato

ERBA – Si è aperta con un omaggio al genio di Leonardo da Vinci la 46^ edizione della Mostra Artigianato. Questa mattina, sabato, il taglio del nastro presso Lariofiere.

Sono ben 180 gli espositori che parteciperanno alla manifestazione, attiva fino a domenica 3 novembre. Tradizione, innovazione, sperimentazione e pensiero creativo i pilastri su cui si fonda l’evento.

Nel segno dell’innovazione, diverse le novità in programma: “Non solo sposi”, la prima rassegna dedicata ai matrimoni e alle cerimonie, il più ampio spazio per i settori di moda e design, gli spazi collettivi dedicati agli autoriparatori e agli artigiani del sistema casa (decoratori, installatori, impiantisti etc.) e la prima edizione di Comprartigianato, progetto pensato per la promozione del settore alimentare.

Dopo un video in onore di Leonardo, il “grande artigiano” per eccellenza, il presidente di Lariofiere Fabio Dadati ha voluto salutare e accogliere i presenti: “Ringrazio i 180 espositori che hanno voluto partecipare alla Mostra – ha dichiarato – Questa manifestazione richiama all’innovazione, all’essere sempre al passo con i tempi, anticipandoli dove possibile. Anche le nostre fiere sono chiamate all’impegno professionale e di ricerca e Lariofiere vuole essere cuore del settore che presenta la sua fiera nel corso dell’anno e non solo durante l’evento.

“Questo – ha proseguito- è possibile attraverso il confronto con le associazioni di settore, con chi ogni giorno opera, con il mondo dell’Università e della ricerca. Stiamo lavorando per essere sempre più al centro”.

È spettato poi al sindaco di Erba Veronica Airoldi fare gli onori di casa: “Questo momento è occasione di augurio e di ringraziamento per questa Mostra, ma è anche testimonianza di come il Comune sia accanto agli artigiani, a coloro che producono e al mondo economico. Questa alleanza deve portare a risultati perché l’interesse dell’ente pubblico è lo stesso del tessuto economico: abbiamo interesse di crescere e diventare qualcosa di meglio. Dobbiamo essere vicini per raggiungere risultati”.

Quindi hanno portato i propri saluti e ringraziamenti Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como, Daniele Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Marco Galimberti, Presidente Camera di Commercio di Como-Lecco e Marco Granelli, vicepresidente vicario Confartigianato Imprese. Da loro è stato sottolineato come la Mostra sia “vetrina per le imprese, come luogo non solo di business, ma anche per farsi conoscere creando relazioni umane e professionali”. Assente per impegni lavorativi, il Presidente Nazionale Confartigianato, Giorgio Merletti.

Al termine del proprio mandato come presidente del Comitato Promotore Mostra Artigianato, il saluto di Elisabetta Maccioni: “Qual è la differenza tra sogno e obiettivo? Una data. Noi oggi siamo qui per una data importante: l’inaugurazione della 46^ Mostra Artigianato – ha dichiarato – L’edizione si fonda su tre pilastri: passato con il genio di Leonardo, presente con la nuova tecnologia che permette di offrire servizi migliori e il futuro con il rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Dobbiamo valorizzare i giovani che sono un dono, un bene inestimabile”.

A chiudere la cerimonia e a inaugurare la Mostra, il taglio del nastro. La Mostra Artigianato resterà aperta, come anticipato, da oggi, sabato 26 ottobre, a domenica 3 novembre.

