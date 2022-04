Si chiude AgriNatura, l’evento dedicato alla filiera agroalimentare a Lariofiere

Nell’ultimo giorno lo spettacolo di cucina dello chef valtellinese Tarabini e di Romeo Landi, chef pescatore

ERBA – AgriNatura firma il gran finale allo spazio Coldiretti con un ospite d’eccezione e con uno show cooking da tutto esaurito: protagonista di lunedì è stato il top chef valtellinese Gianni Tarabini, della Fiorida di Mantello, che presso lo spazio Coldiretti a Lariofiere ha conquistato il pubblico.

Una presenza attesa e assolutamente interattiva, in cui lo chef ha ripercorso le tappe di carriera, descrivendo una cucina profondamente ancorata alle radici agricole del territorio valtellinese e chiavennasco, concretizzata in un progetto che è stato in grado di conquistare e consolidare la prestigiosa stella della Guida Rossa: la sua è, infatti, la prima stella Michelin assegnata ad una struttura agrituristica (ove è comunque presente il sacello gourmet de La Preséf) che, quest’anno, si è ulteriormente rafforzata con il macaron verde della sostenibilità.

Tarabini ha rimarcato il ruolo delle materie agricole in una cucina che riporta al centro la natura, il territorio e le persone che su di esso vivono e lavorano: storie e ricette che affondano le radici nel tempo, fino a centinaia di anni di retroterra culturale e di memoria.

Poi Tarabini ha preparato i chisciöi, preparati con il Casera e il grano saraceno in pastella “che derivano proprio dall’agricoltura di una tradizione popolare e di montagna, e che oggi sono tra gli elementi di attrattiva per quanti vogliono scoprire la gastronomia della valle” ha ribadito lo chef.

Chiscioi apprezzati anche da Federico Quaranta, conduttore Rai e storica radio-firma di “Decanter” (Radio 2) che non ha mancato di visitare lo spazio Coldiretti. che ha pure parlato con entusiasmo della prossima sfida olimpica di Milano-Cortina 2026 che, inevitabilmente, lo vedrà protagonista con i suoi piatti e vestire la responsabilità di promuovere una parte sostanziale della cucina valtellinese dinanzi al palcoscenico della gastronomia mondiale.

Tarabini è stato uno dei tre chef di EuroToques a calcare le scene di AgriNatura, insieme al presidente internazionale Enrico Derflingher (di Varenna, già cuoco a Buckingham Palace e Kensington Palace) e Romeo Landi, di Sorico, chef-pescatore, che nel pomeriggio ha cucinato il pesce di lago raccontando tutti i passaggi dalla pesca alla tavola (applausi a scena aperta anche per il suo filetto di lavarello al vino) e gli aneddoti di una vita di fatica e lavoro. Romeo, ogni notte, sale sulla barca da pesca per rifornire, direttamente dal lago, la dispensa del suo ristorante “Beccaccino”.

Successo pieno per tutti gli eventi, dalla degustazione vini dell’azienda di Calco, all’AgriMerenda, al laboratorio “con le mani nella terra” che ha conquistato i più piccoli: una chiusura con il botto per AgriNatura che allo spazio Coldiretti ha accolto per incontri, assaggi, degustazioni, laboratori, seminari, showcooking e convegni migliaia di visitatori, ben oltre le previsioni più ottimistiche.

“Un successo di cui ringraziamo il pubblico, che ci spinge a guardare già al prossimo anno con sempre nuovi obiettivi” commentano il presidente e il direttore di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi e Rodolfo Mazzucotelli.