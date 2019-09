Molteno, il Salumificio Fratelli Riva compie 50 anni

Per l’occasione organizzato un convengo sul ruolo dell’impresa familiare nella crescita del tessuto produttivo lecchese

Consegnata una targa ai titolari: “Pronti per nuove sfide”

MOLTENO – “In 50 anni di attività il Salumificio Fratelli Riva Spa ha costituito un riferimento importante per il territorio lecchese, assicurando livelli occupazionali e incrementando la quota di mercato nel difficile settore dei salumi di alta qualità. Le sfide future non mancano – ad iniziare dalle dinamiche internazionali sui prezzi delle materie prime – ma con un sapiente innesto della seconda generazione in azienda e di manager di provata esperienza, oltre ad una crescita finanziariamente sostenibile, l’azienda ha le carte in regola per allargare il suo perimetro di attività, crescere e aprirsi a nuovi mercati”.

È questo, in sintesi, il messaggio emerso nel corso del convegno “Il ruolo dell’impresa familiare nella crescita del tessuto produttivo lecchese. L’esperienza dei Fratelli Riva” svoltosi a Molteno per celebrare i 50 anni di attività del Salumificio Fratelli Riva SpA.

Costituita nel 1969 su iniziativa dei fratelli Luciano ed Umberto Riva, l’azienda, dopo una fase di crescita costante e un cambio di proprietà interno alla famiglia dei due fondatori, è una realtà molto importante nel settore della produzione di salumi (soprattutto prosciutto cotto) che, oltre ai prodotti tradizionali, offre una linea ottenuta con carni di suini allevati senza l’impiego in vita di antibiotici e una risorsa in termini di posti di lavoro (tra diretti ed indotto oltre 250 addetti). L’azienda, che ha raggiunto i 90 milioni di euro di fatturato, è oggi fornitrice di marche private dei principali operatori nazionali ed esteri in Italia della GDO ed ha ambiziosi programmi di crescita. Essa costituisce nella provincia lecchese un esempio di azienda familiare di successo, in grado di coniugare la crescita con tradizione, sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Una risorsa per il sistema lombardo e il paese intero.

All’incontro sono intervenuti Giuseppe Chiarella, Sindaco di Molteno, il dott. Lorenzo Riva, Presidente Confindustria Lecco e Sondrio, un rappresentante della Provincia di Lecco e Giuseppe Riva, Amministratore delegato Salumificio Fratelli Riva.

“La storia del Salumificio Fratelli Riva è strettamente collegata a quella della nostra comunità, alla storia di Molteno. Nel corso dei decenni, anche il nostro territorio ha visto il trascorrere di diverse fasi di sviluppo economico ed imprenditoriale e il Salumificio Fratelli Riva ne è la più viva testimonianza. La Famiglia Riva è stata, e lo è tutt’ora, parte attiva nella nostra Comunità e di ciò ne siamo grati; così come l’importante azienda, che, con un profilo che oramai travalica i confini nazionali, ha costituito una presenza costante, assicurando al territorio importanti opportunità professionali e di crescita di competenze.

Un’azienda nella quale le maestranze sono valorizzate e costituiscono il punto di forza dell’attività industriale. Un connubio vincente che siamo certi proseguirà nel tempo grazie alle nuove generazioni subentrate in azienda” ha ricordato Giuseppe Chiarella, Sindaco di Molteno.

“La nostra azienda ha perseguito, grazie al lavoro dei fondatori Luciano e Umberto prima e successivamente la sorella Mariagrazia, di noi 4 figli di Umberto, Letizia, Giuseppe, Chiara ed Enrico e il nipote Riccardo una crescita sostenibile, ponendo al centro della sua missione non solo una sostenibile crescita economica ed occupazionale, ma anche la ricerca di prodotti e lavorazioni che fossero sempre più rispettosi dell’ambiente e della salute dei consumatori. La scelta intrapresa due anni fa di lanciare prodotti realizzati solo con carni di suini allevati senza l’utilizzo di terapie antibiotiche costituisce un punto di non ritorno per la nostra mission. Così come gli investimenti che stiamo sostenendo per utilizzare packaging sempre più eco-compatibili, con una riduzione dell’80% di plastica per alimenti e l’impiego di materiali riciclabili. Tutto questo richiede investimenti, così come nella formazione e nell’automazione produttiva, che affrontiamo con spalle solide e certi che la globalizzazione richiede continui miglioramenti” ha ricordato Giuseppe Riva, Amministratore delegato della Società.

“Le imprese familiari hanno avuto in passato e continuano ad avere un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema produttivo italiano, così come del nostro territorio – evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva. – Oggi le sfide che le nostre aziende sono chiamate ad affrontare sono senza dubbio molteplici e complesse, sia guardando allo scenario nazionale sia ai mercati mondiali, dove sanno muoversi con successo. Gli investimenti in tecnologie, nell’innalzamento costante della qualità e nelle competenze sono gli asset sui quali sappiamo che dobbiamo puntare per sostenere la competitività e l’esperienza dei Fratelli Riva è un esempio di successo in questo senso. Anche in una fase economica e sociale delicata ed incerta come questa, dove non mancano gli elementi di preoccupazione, le imprese che credono fattivamente nella crescita, coniugata con la sostenibilità, sono una risorsa imprescindibile e una garanzia per il futuro del territorio”.

In occasione dell’incontro il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio ha conferito ad Umberto Riva una targa celebrativa per i 50 anni di attività dell’azienda.