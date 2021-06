Ingresso gratuito al pubblico tutti i giorni

Oltre alla fiera in presenza, attivo anche il marketplace digitale

ERBA – Sarà il valore artigiano al centro della 48^ edizione della Mostra dell’Artigianato, che si terrà a Lariofiere dal 30 ottobre al 7 novembre 2021. Oggi, martedì, la presentazione della manifestazione.

Mostra Artigianato 2021

Frutto della collaborazione con Confartigianato Imprese Como e Lecco e con il sostegno di Camera di Commercio Como-Lecco, l’evento avrà al proprio centro il “valore artigiano” con la valorizzazione dell’artigianato italiano di qualità e con le opportunità di business e il contatto con il grande pubblico offerte alle aziende. A questo si aggiunge la possibilità di raccontare i valori della manualità, del fare con cura, della personalizzazione e dell’innovazione che da sempre caratterizzano il settore.

Per raggiungere, quindi, un pubblico vasto e differenziato Mostra dell’Artigianato 2021 si strutturerà su un duplice canale. Da un lato, gli allestimenti nei padiglioni espositivi dove le imprese mostreranno la propria offerta per i settori della casa, della promozione del territorio e della sostenibilità, del benessere e della cucina. Dall’altro, invece, il marketplace digitale (www.bottegheartigiane.com), la vetrina virtuale dedicata agli espositori per completare la vendita diretta in fiera e per promuovere gli artigiani oltre il termine della manifestazione.

Novità dell’edizione 2021 sarà invece l’ingresso completamente gratuito al pubblico per tutta la durata della mostra. Lariofiere e il Comitato Promotore hanno infatti voluto favorire, in un periodo così particolare, l’accesso e la fruizione della manifestazione da parte degli utenti.

Inoltre, per la prima volta a Lariofiere la Mostra dell’Artigianato condividerà gli spazi con l’hub vaccinale che, fino al 30 Novembre, occupa il Padiglione C del quartiere. Il Comitato Organizzatore della mostra ha voluto cogliere questa concomitanza come un’opportunità per far conoscere la Mostra dell’Artigianato anche a chi non frequenta abitualmente gli spazi di Lariofiere. In questa direzione si sta lavorando perché ci siano le migliori condizioni logistiche e di sicurezza per i fruitori di entrambi gli spazi.

La presentazione

Questa mattina, martedì, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“L’esperienza digitale stata fondamentale per tener fede all’appuntamento con il pubblico e con le imprese, ma non a restituire lo stesso valore della fiera tradizionale in presenza – ha commentato Fabio Dadati, presidente di Lariofiere -. Sicuramente di quest’esperienza la prossima edizione della Mostra Artigianato farà tesoro, integrando il format classico con soluzioni ormai consolidate che possano offrire al pubblico e alle imprese nuove modalità di contatto e interazione. Con Confartigianato stiamo facendo un grande lavoro per fa sì che la manifestazione possa tornare ad essere un punto di riferimento per il territorio, luogo di aggregazione e occasione per vivere un’esperienza di qualità e valore”.

Come sottolineato poi da Dadati, il 2021 segna anche l’esordio del nuovo servizio di ristorazione a Lariofiere, con la gestione diretta del bar e del ristorante del quartiere.

Presenti all’evento anche Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como e Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco. “Tornare in presenza a seguito di un periodo così difficile è una sensazione bella, quasi nuova dopo quello che abbiamo passato – ha dichiarato Galli -. Il mondo dell’artigianato ha sofferto molto e ha cercato ogni modo per sopravvivere, ma, nonostante tutto, ora è pronto a rimettersi in gioco con il suo ‘saper fare’. La 48° Mostra dell’Artigianato, oggi, rappresenta quindi la più grande opportunità di rilancio e ripresa delle relazioni con il pubblico”.

“Si avverte forte il desiderio di ritorno alla normalità, alla vita pre Covid, e tra i momenti lavorativi e di evasione di qualità che più ci sono mancati c’è senza dubbio quello della partecipazione a fiere specializzate e convegni – ha aggiunto Riva -. Non dimentichiamo, infatti, che la Mostra Artigianato offre sì la possibilità di partecipare a preziosi momenti di approfondimento per imprenditori e cittadini. La ripresa delle fiere era attesa con trepidazione da tutti gli stakeholders in quanto parte di peso della nostra economia. Un’economia che sia a livello locale che nazionale sta spingendo sull’acceleratore per tornare ai livelli precedenti la pandemia e anzi superarli”.

A chiudere gli interventi è stata poi Ilaria Bonacina, presidente del Comitato Promotore della Mostra. “La pandemia ci ha lasciato in eredità una grande riscoperta di valori che vogliamo mettere al centro dell’esposizione – ha sottolineato -. Pensiamo al piacere di trascorrere del tempo in famiglia e con i propri cari con cui abbiamo dovuti diminuire i rapporti. Ora c’è voglia di stare insieme e condividere spazi ed esperienze. Pensiamo anche all’esperienza dello smart working e alle limitazioni negli spostamenti che ci hanno “obbligato” a vivere in modo più consapevole il nostro territorio”.

Tutto questo troverà un’eco nella Mostra dell’Artigianato 2021. Diversi saranno gli spazi espositivi dedicati allo stare bene in casa, al miglioramento della vivibilità delle abitazioni e degli uffici, al prendersi cura di sé attraverso lo sport e il mangiare sano e a km zero.