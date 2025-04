Oggiono, al via la terza edizione del progetto “ForMe – un ponte verso il lavoro”

Technoprobe e Il Grappolo cercano candidati per la terza edizione del progetto

“For me” è riservato a dieci tirocinanti con disabilità

OGGIONO – Si sta concludendo in queste settimane il secondo anno di attività per “ForMe – un ponte verso il lavoro”, l’isola formativa nata dalla collaborazione tra Technoprobe e la cooperativa sociale Il Grappolo, con il patrocinio della Provincia di Lecco.

ForMe è un ambiente di lavoro dove, negli spazi ad Oggiono della cooperativa sociale, dieci tirocinanti con disabilità, sotto la supervisione di tutor dedicati, ricevono formazione per acquisire competenze professionali e avvicinarsi al mondo del lavoro, potenziando la loro identità personale e professionale.

I tirocinanti di ForMe vengono avviati alle professioni di installatore e manutentore meccanico e Operatore di magazzino della logistica e della spedizione.

Obiettivo di ForMe è quello di garantire ai tirocinanti un percorso formativo che li accompagni verso il mondo del lavoro, rispettando i tempi di apprendimento di ciascuno e favorendo le potenzialità individuali dei partecipanti, in un ambiente che stimola la loro crescita personale.

Nel corso del secondo anno formativo, che si sta chiudendo in queste settimane, sono stati tanti anche i momenti di incontro formativo con professionisti del settore e imprenditori. Contrariamente a quello che la parola isola potrebbe suggerire, non si tratta infatti di uno spazio “isolato” ma di un ponte per far incontrare aziende e lavoratori fragili, fornendo a questi ultimi un percorso di avvicinamento e inserimento lavorativo.

Nella prima metà di maggio partirà la terza edizione e per questo Technoprobe e Il Grappolo sono alla ricerca di candidati che siano residenti nella provincia di Lecco (e province limitrofe) che abbiano buone autonomie e una forte motivazione ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. Non è necessario avere esperienze lavorative pregresse.

Per sottoporre la propria candidatura è possibile scrivere e inviare un proprio curriculum all’indirizzo email recruiting.ita@technoprobe.com