Passaggio di consegne in Acel, Borgonovo è il nuovo presidente

Ex sindaco di Bosisio Parini, subentra a Giovanni Priore alla guida di Acel Energie

Il presidente uscente: “Lascio la società in buone mani”

LECCO – Giuseppe Borgonovo, 53 anni, di Bosisio Parini, è il nuovo presidente di Acel Energie. È stato nominato nella riunione di oggi, giovedì, dall’assemblea dei soci della società, azienda di vendita luce e gas del gruppo Acsm Agam di cui Acel fa parte dal 2018.

Borgonovo, avvocato civilista del foro di Como, già vicesindaco e poi sindaco di Bosisio Parini, è da due anni presidente del Consiglio comunale del paese brianzolo.

L’assemblea gli ha affidato un mandato triennale. Prenderà il testimone dall’avvocato Giovanni Priore, che ha guidato e fatto crescere la società lecchese dal 2013 ad oggi, seguendo le fasi di ingresso nella multi-utility e quindi il cambio della ‘vecchia’ Acel Service nell’attuale Acel Enegie.

“E stata un’interessantissima esperienza quella in Acel – racconta Priore – abbiamo ottenuto ottimi risultati, anche nell’ultimo periodo malgrado il Covid. Il mio successore, Giuseppe Borgonovo è una persona preparata e sono convinto che con lui Acel continuerà ad ottenere i successi di questi anni. Potrà contare sulle competenze dell’amministratore delegato Giovanni Perrone, persona valida e preparata”.

“Lascio la società in ottime mani – conclude Priore – e in un gruppo solido come Acsm Agam”