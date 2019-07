Dal 26 ottobre al 3 novembre torna a Lariofiere la Mostra Artigianato

Tante le novità in programma per la 46^ edizione

ERBA – È stata presentata questa sera, giovedì, la 46^ edizione della Mostra Artigianato in programma a Lariofiere dal 26 ottobre al 3 novembre 2019. Registi dell’evento, come sempre, Confartigianato Como e Lecco insieme a Lariofiere per un progetto rinnovato in forma e contenuti.

IL PROGRAMMA

“Non solo sposi”, la prima rassegna dedicata ai matrimoni e alle cerimonie, il più ampio spazio per i settori di moda e design, gli spazi collettivi dedicati agli autoriparatori e agli artigiani del sistema casa (decoratori, installatori, impiantisti etc.) e la prima edizione di Comprartigianato, progetto pensato per la promozione del settore alimentare. Queste alcune delle novità in programma per un’edizione 2019 che punta sempre più sulla valorizzazione del mondo artigiano.

Tante inoltre le iniziative a corredo della manifestazione. Come il concorso Mondo Artigiano con la sezione letteratura (poesia e narrativa), fotografia e video, i laboratori già programmati realizzati in collaborazione con il Comitato per la Promozione del Merletto e il Gruppo Artistico Erbese, la sfilata di moda curata dalle scuole secondarie e dagli artigiani del settore. A cura del Gruppo Donne, invece, “Perché no?”, il racconto delle esperienze di imprenditrici che operano in ambiti prettamente maschili.

Per riscattare l’immagine delle professioni dell’artigianato, inoltre, alla Mostra saranno programmate iniziative rivolte ai più giovani con la presentazione di quei “nuovi mestieri” nati da poco e attrattori per le nuove generazioni. Confermato anche il Job Talent per le scuole medie e superiori.

LA PRESENTAZIONE DELLA 46^ EDIZIONE

A presentare il programma, il presidente del Comitato Promotore della mostra, Elisabetta Maccioni, che in apertura ha voluto con sé sul palco tutto il proprio staff: “L’orgoglio di essere la presidente della Mostra Artigianato quest’anno è ancora più forte visto le grandi novità che caratterizzeranno questa 46^ edizione. Con il Comitato stiamo lavorando alla valorizzazione del nostro artigianato di eccellenza. Proprio per questo abbiamo scelto di introdurre aree merceologiche nuove, come quella dedicata agli sposi e alle cerimonie, che serviranno a raccontare al pubblico comparti fino ad ora poco rappresentati all’interno della mostra. Mi riferisco in particolare alla moda e al design, espressioni di qualità manifatturiera e Made in Italy”.

La presentazione ha inoltre visto il debutto del neoeletto presidente di Lariofiere, Fabio Dadati: “È per me una sfida stimolante iniziare il mio mandato con la Mostra Artigianato, fiera storica di Lariofiere – ha dichiarato – In questo progetto fieristico, in particolare, ho colto con favore l’efficacia di un modello organizzativo che mette a sistema le competenze di Lariofiere con la capacità di farsi interpreti delle esigenze del settore, propria delle associazioni imprenditoriali coinvolte. Con loro stiamo lavorando ad un’edizione che, pur valorizzando quanto già realizzato con successo negli anni passati, possa introdurre elementi nuovi e incontrare ancora di più le aspettative e le curiosità del pubblico”.

Attraverso l’intervento del sistema Confartigianato, la mostra sarà anche l’occasione per parlare di cultura artigiana e per fare il punto sugli attuali scenari politici e economici. Il presidente di Confartigianato Como, Roberto Galli, ha infatti sottolineato come “la Mostra Artigianato si conferma una manifestazione che continua a crescere in positivo. Il 2019 è stato un anno altalenante per le imprese, ma quello che contraddistingue il mondo artigiano è saper vivere malgrado queste difficoltà che spesso difficilmente trovano risposte dall’alto. Noi continuiamo a testa bassa volendo costruire qualcosa e portando il nostro valore artigiano”. E quindi ha aggiunto: “La candidatura di Como come città artigiana Unesco 2019 potrebbe essere il coronamento di questa edizione della Mostra Artigiano”.

A chiudere, il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva, che sottolineando l’importanza di creare rete tra le imprese ha dichiarato: “Quest’anno ricorrono gli anniversari della morte di Leonardo da Vinci e del primo allunaggio. Credo che questi due eventi rappresentino le imprese artigiane che sono legate alla tradizione unita alla voglia di guardare al futuro. E guardare al futuro significa anche partecipare anche a questa fiera”.

Appuntamento, dunque, al 26 ottobre con l’apertura della 46^ edizione della Mostra Artigiano.