Riva Expert festeggia 50 anni e rinnova lo show room di Molteno

Il negozio, aperto negli anni Settanta, celebra mezzo secolo di storia.

Elettronica e casalinghi, una nuova esposizione all’insegna della tecnologia e del supporto alla clientela.

MOLTENO – Un tempo era una piccola bottega per la riparazione di apparecchi radiofonici e poi delle prime televisioni, in cinquant’anni ha conosciuto tutte le tappe dell’evoluzione tecnologica diventando un grande negozio di elettronica, casalinghi e molto altro: è la storia di Expert Riva Molteno, che in questi giorni festeggia uno dei più importanti compleanni.

Non erano ancora gli anni Settanta quando Beniamino Riva e la moglie Cleofe hanno dato vita all’azienda di famiglia, aprendo la prima sede in centro paese, trasferendosi cinquant’anni fa nell’attuale punto vendita di via Giovanni XXIII.

La sede storica del negozio di via Papa Giovanni XXIII a Molteno

“Per molti è ancora il negozio di Beniamino – racconta Alberto Riva che oggi guida l’attività familiare insieme ai fratelli Gabriele, Donatella ed Elena – tutto è nato dall’impegno di nostro padre e di nostra madre e dalla capacità che abbiamo avuto di adattarci ai grandi cambiamenti dell’elettronica: dalle riparazioni di radio e tv, negli anni Ottanta il negozio ha incrementato la sua attività all’installazione delle autoradio, poi è arrivata l’epoca dei radiotelefoni diventati cellulari, per i quali ci siamo specializzati seguendo l’intuizione di nostro fratello Giulio, fino ai più recenti smartphone di cui siamo stati tra i primi punti vendita in Italia, arrivando a gestire una rete di punti vendita affiliati ed esportando prodotti anche all’estero”.

Il 2010 segna un passaggio importante per il negozio di Molteno che decide di ampliare i propri settori di interesse ai prodotti casalinghi, diventando successivamente rivenditori ufficiali per Kasanova e Thun. Nel 2014 la svolta: Riva si associa all’importante brand internazionale di Expert, per l’area dedicata all’elettronica.

“Expert Riva – spiega Alberto Riva – è oggi un concept store, un negozio commerciale a 360 gradi dedicato all’esperienza di acquisto del cliente che può contare sul supporto di nuovi touch screen multimediali, con offerte dal catalogo virtuale ed infinito di expert.it, coniugate alle competenze dei nostri addetti, con un servizio di post vendita altamente qualificato, inclusa l’installazione a casa dei prodotti acquistati”.

Un nuovo modo di concepire il negozio

Un compleanno importante che il punto vendita festeggerà con un look completamente rinnovato nel segno della tecnologia:

“Il nuovo punto vendita Expert Riva a Molteno nasce con l’obbiettivo di proporre una nuova modalità d’acquisto, unica ed innovativa nel mondo dell’hi-tech, per il cliente del terzo millennio. La nuova concezione nasce dall’integrazione dell’offerta on line di Expert Italia in un contesto di uno show room, completamente tematizzato, per poter offrire al cliente un’esperienza d’acquisto emozionale, con il concetto dell’omnicanalità – spiega Riva – Un’esperienza d’acquisto nuova ed innovativa, che vuole coinvolgere i clienti con l’assistenza e la consulenza di addetti alla vendita esperti, che sapranno coniugare la scelta dei prodotti con un catalogo virtuale di oltre cinquemila referenze sempre disponibili, grazie alla piattaforma Gaer Expert con sede a Reggio Emilia, dove siamo soci ”.



Dei totem interattivi consentono di navigare nel sito di Expert, avere tutte le informazioni utili sulla merce e sopratutto accedere a tutte le offerte dell’online, acquistandole direttamente nel punto vendita. Expert Riva diventa così uno store con una possibilità di scelta infinita e con l’opportunità di avere il prodotto nell’arco di 24/48 ore in negozio, con servizio di installazione a casa.

Le novità del nuovo show room

Nel Concept Store Expert Riva saranno presenti nuovi settori, come ad esempio il Gaming & Console, con isole dedicate oltre ad un nuovo spazio tematizzato per la mobilità elettrica. Nel reparto telefonia, il punto vendita Riva, potrà offrire la scelta delle migliori tariffe dei gestori telefonici, oltre a proporre servizi dedicati come le riparazione express per smartphone e la possibilità di poter scegliere un’esclusiva pellicola assicurata che copre l’eventuale costo del display, dovuto ad una caduta accidentale.

Il nuovo percorso espositivo del negozio

Il nuovo show room Riva è sinonimo di femminilità, con l’integrazione del nuovo Concept Store Kasanova, moderno ed ampliato, con le nuovissime offerte proposte in TV da Benedetta. Inoltre sarà disponibile uno spazio dedicato al mondo tessile per la casa. Per concludere la propria proposta al femminile, è presente all’interno del punto vendita uno shop in shop Thun, con una bellissima varietà di scelta dei famosissimi prodotti e bomboniere provenienti dall’Alto Adige.

Una novità assoluta è rappresentata invece nel mondo dei piccoli elettrodomestici e nello specifico nelle macchine del caffè, dove con una partnership con l’azienda lecchese Agostani, leader in Italia per la vendita di cialde per caffè, Expert Riva offrirà ai propri clienti un corner shop dedicato alle capsule originali e compatibili, oltre all’esclusiva macchina del caffè Small Cup con una fantastica promozione.

Non mancherà il tema dell’ecologia e del risparmio energetico, dove con dei partner di primo ordine nell’ambito del panorama nazionale, Expert Riva potrà offrire prodotti e servizi esclusivi. A partire da smartphone rigenerati, con garanzia di 12 mesi ed il ritiro con permuta di cellulari usati tramite l’accordo con l’azienda Second Hand. Per quanto riguarda il tema importante del risparmio energetico, si potrà avere una consulenza dedicata per luce e gas, oltre ad offrire la ricarica gratuita per tutte le auto elettriche che faranno una sosta presso il punto vendita, grazie alla partnership con Sun City A2A.

Infine totalmente nuove le esposizioni dei grandi elettrodomestici e dell’incasso con la possibilità di toccare con mano gli ultimi gioielli tecnologici per la casa, con un’esposizione di articoli delle migliori marche sul mercato. Nuovo anche il reparto dei TV, con una vasta gamma di grandi schermi, per vivere un’esperienza nella scelta del nuovo prodotto hi tech.

Un nuovo Concept Store, unico nel suo genere che unisce storicità e modernità per un’esperienza d’acquisto unica ed innovativa.