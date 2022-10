Joint venture dedicata al settore farmaceutico tra Coster Group e Lindal Group

RxPack è il terzo player a livello mondiale per la produzione di valvole per Metered Dose Inhaler

OGGIONO – RxPack nasce a Oggiono nel 2021 da una joint venture dedicata al settore farmaceutico tra Coster Group – multinazionale italiana leader nella fornitura di soluzioni di confezionamento spray e macchine di riempimento – e Lindal Group -multinazionale tedesca, presente a Oggiono con VA.R.I. SPA, leader specializzata nella progettazione, produzione e fornitura di soluzioni di packaging per l’erogazione di aerosol.

Grazie all’integrazione fra competenze molto avanzate, sviluppate in oltre sessant’anni di esperienza nell’ambito delle piattaforme di erogazione spray e aerosol, e investimenti nella nuova realtà, RxPack vanta un patrimonio di saper fare e tecnologie all’avanguardia. L’azienda è specializzata in stampaggio plastico di precisione ed in camera bianca, e assemblaggio in camera bianca, per la realizzazione di soluzioni tecnologiche come valvole e pompe per uso inalatorio, nasale e topico.

Effettivamente operativa da gennaio 2022, RxPack è il terzo player a livello mondiale per la produzione di valvole per MDI Metered Dose Inhaler – inalatori per asma e COPD (Malattia Polmonare Ostruttiva Cronica) – con circa il 10% del volume di questo segmento, ed è anche il quinto produttore globale per pompe spray nel farmaceutico. Con un fatturato di circa 22 milioni di euro, RxPack si rivolge principalmente ai mercati esteri, dove esporta il 96% della produzione – con una quota del 21% in Europa -, mentre è realizzato entro i confini italiani il 4% del fatturato. Concorrono a conseguire questi risultati settanta persone, dieci delle quali assunte nell’anno in corso.

“L’obiettivo al quale guardiamo – evidenzia il CEO Massimo Carrara – è quello di innalzare ulteriormente la qualità della nostra proposta, continuando a innovare, e crescere ancora. Pensando allo sviluppo del business abbiamo piani di penetrazione che ci consentiranno di presidiare in modo più incisivo aree importanti come Europa, Stati Uniti, India e Cina, oltre che Sud America con Brasile, Messico e Colombia. Siamo convinti che le persone abbiamo un ruolo imprescindibile nella gestione delle attività e nei piani aziendali di sviluppo e, quindi, per raggiungere i nostri obiettivi la ricerca e la ritenzione dei talenti sono un aspetto sul quale puntiamo molto: il successo dell’azienda è un successo di squadra”.

“In questa prospettiva – continua Massimo Carrara -, crediamo che la motivazione delle persone dipenda molto dal sentirsi parte di un progetto ambizioso del quale si condividono la mission, lo schema di gioco e la visione. La mission di RxPack è impegnarsi nel settore farmaceutico per aiutare i propri clienti, ed i loro pazienti, ad avere un buon delivery device per i farmaci e, per fare questo, processi e qualità sono essenziali e si devono integrare con l’operare delle nostre persone”.

“Anche noi, come molte imprese del territorio, ci stiamo misurando con le difficoltà nell’attrarre talenti, nel portare a bordo persone con le caratteristiche per noi fondamentali – dice ancora il CEO di RxPack – come intelligenza emotiva, flessibilità, resilienza, curiosità, capacità e desiderio di lavorare in squadra. A chi sceglie di lavorare con noi proponiamo di inserirsi in un’azienda che vuole crescere e fare crescere, attenta alle persone con un approccio basato sull’ascolto dei dipendenti, sul confronto, sulla condivisione degli obiettivi e sulla formazione continua per l’aggiornamento delle competenze”.

Guardando al futuro, conclude Massimo Carrara, “stiamo lavorando all’ulteriore sviluppo delle nostre valvole per inalazione con una particolare attenzione al tema della sostenibilità, collaborando in particolare con l’Università di Parma, attraverso l’introduzione di nuovi gas a basso impatto sul global warming, anche seguendo il nuovi orientamenti dettati dalla Commissione europea”.