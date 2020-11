Spreafico Frutta ancora nel caos delle proteste: disagi anche sulla provinciale

Continuano i picchetti dei Cobas alla Spreafico Frutta di Dolzago

Forze dell’ordine sul posto, nella notte camion fermi sulla provinciale

DOLZAGO – “Continueremo con la mobilitazione finché non la cassa integrazione non sarà stabilita a rotazione per tutti i lavoratori e non solo a chi non è gradito all’azienda”. Luca Esestime dei Si Cobas fa sapere che i picchetti alla Spreafico Frutta non si esauriranno almeno finché non verranno riconosciute le motivazioni della protesta.

Da lunedì è ripresa l’agitazione davanti ai cancelli della sede di Dolzago della nota impresa di distribuzione di frutta e verdura.

Fuori ci sono i lavoratori delle cooperative messi in cassa integrazione, la motivazione è il calo delle commesse subito nell’ultimo periodo dalla Spreafico Frutta ma per i Cobas “si tratta di un provvedimento discriminatorio – spiega Esestime – perché va a colpire nostri iscritti che hanno preso parte agli scioperi delle scorse settimane. Ben 89 lavoratori. Nel frattempo l’azienda continua ad assumere lavoratori interinali attraverso cooperative e agenzie del lavoro. Li stanno sostituendo”.

“Se era necessaria la cassa integrazione – conclude – allora sia a rotazione per tutti”. Gli iscritti ai Cobas hanno quindi continuato in questi giorni il loro picchetto.

Una situazione che si trascina ormai dall’estate e che resta delicatissima, con un clima di tensione dentro e fuori dall’azienda e disagi anche sulla provinciale: nella notte alcuni camion dell’azienda hanno bloccato la strada posizionandosi su entrambe le corsie di marcia.

Un’iniziativa a cui i Cobas si dicono estranei e rimandano le responsabilità all’azienda; allo stesso modo alcune auto avrebbero fermato la viabilità in mattinata per alcuni minuti. La situazione sembra in evoluzione ed è in corso un vertice in azienda. Seguiranno aggiornamenti.