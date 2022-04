Presentata la 21esima edizione di Agrinatura, a Lariofiere di Erba dal 23 al 25 aprile

Stand di prodotti dell’enogastronomia, la fattoria degli animali, convegni e iniziative

ERBA – Torna dopo tre anni Agrinatura, il tradizionale e consolidato appuntamento di Lariofiere per le famiglie e gli operatori dedicato all’agricoltura, alla natura e all’ambiente, in un’edizione primaverile che si svolgerà tra il 23 e il 25 aprile al polo fieristico di Erba.

La valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica, florovivaistica, la promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale sono gli obiettivi di questa manifestazione giunta quest’anno al suo 21esimo appuntamento che vedrà la partecipazione di 154 realtà della filiera agroalimentare del territorio lombardo e non solo, con altrettanti stand che accompagneranno il viaggio dei visitatori all’interno della manifestazione.

“Tutti i padiglioni della fiera saranno impegnati per l’evento. Alcuni degli operatori presenti sono storici di questa manifestazione, hanno partecipato a tutte le edizioni, altri sono nuovi e altri ancora hanno fatto ritorno dopo alcuni anni di assenza” ha rimarcato Silvio Oldani, direttore di Lariofiere, alla conferenza di presentazione della manifestazione.

Ad Agrinatura sarà possibile trovare prodotti di eccellenza della tradizione enogastronomica, di cosmesi naturale, piante e fiori di primavera, creazioni floreali, cactus da collezione e piante ornamentali, legna e cippato, piccoli frutti, attrezzature per l’agricoltura ed il giardinaggio, arredi da esterni, artigianato artistico e l’arte del riciclo e riuso, l’immancabile spazio con gli animali della fattoria (conigli, galline, polli, manzi, vitelli, cavalli, pony, maialini, asini, capre, pecore).

“Bentornati ad Agrinatura – è intervenuto Fabio Dadati – credo che questa manifestazione esprima una delle leve principali al turismo delle nostre province, ovvero l’agricoltura come rispetto del territorio. Il valore della produzione agricola ed enogastronomica collegata al territorio è un valore crescente: chi si muove dall’Italia o dall’estero vuole conoscere le produzioni locali, vuole avere un’esperienza che sia raccontata, che sia spiegata perché l’affresco del territorio che stanno visitando”.

Una manifestazione, quella erbese, “che promuove l’attenzione del cittadino al cibo in quanto prodotto agricolo – è intervenuto Rodolfo Mazzucotelli di Coldiretti Como Lecco – Soprattutto in questi ultimi due anni ci si è veramente accorti dell’importanza del prodotto della filiera agricola italiana, del cibo coltivato sul nostro territorio. Allo stesso tempo abbiamo assistito al fallimento della globalizzazione, alle importazioni dall’estero di quei prodotti di qualità inferiore a quelli italiani. Coldiretti vuole arrivare all’autosufficienza italiana, spingere il Made in Italy a massimo livello, valorizzare il nostro mercato attraverso anche il dialogo con i consumatori”.

Ad Agrinatura saranno presenti con i loro stand anche i parchi che rappresentano il polmone verde del territorio: “Noi siamo un ente con anima territoriale ma per valorizzarsi bisogna sapere guardare fuori dai propri confini, collaborando con le realtà come le nostre” ha rimarcato Marco Ciceri, presidente del Parco Valle del Lambro.

Fare rete è il concetto ribadito anche da Roberto Vignarca, presidente del parco Piani di Spagna, e da Giacomo Camozzini del Gal 4 Parchi: “Insieme si possono superare le difficoltà ambientali che ci accomunano. Se la globalizzazione ha fallito, dobbiamo creare dei microsistemi che saprebbero dare meglio valore alle risorse umane impegnate nel settore e che si stanno purtroppo disperdendo”.

Sarà presente con un espositore anche l’Autorità di Bacino, promotrice diversi progetti sul territorio come il centro remiero realizzato sul lago a Pusiano e la futura Greenway dei Laghi Briantei che si snoderà da Alserio fino al Ponte Kennedy di Lecco. “Erba è il baricentro di un grande territorio” ha rimarcato il vicedirettore Giuseppe Mauri.

Tra i protagonisti dell’edizione 21 di Agrinatura c’è la tradizione della Transumanza, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: “Quella a Lariofiere sarà la prima iniziativa ufficiale dopo il riconoscimento ricevuto – ha spiegato Nicola Di Niro, direttore di Asvir Moligal – ad Agrinatura si svolgerà un’assemblea dei delegati europei e i pastori che porteranno in fiera i formaggi della transumanza. I pastori sono custodi dei territori, della tutela della biodiversità e delle specialità del territorio”.

Tra gli eventi in programma (vedi il cartellone completo) c’è il compleanno del Consorzio Sapori Lariani che festeggia il ventennale di operosità sul territorio con un marchio di eccellenza per i produttori di miele, il Miele Lariano, marchio di cui potranno avvalersi gli operatori locali seguendo un regolamento depositato che attesterà la provenienza territoriale del prodotto.