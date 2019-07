Autotrasportatore morto per l’esplosione di un serbatoio: la Cgil chiede un incontro all’azienda

Le condoglianze di Cgil Lecco e Filctem Cgil Lecco ai familiari di Mauro Pigazzini di Garlate

L’infortunio mortale sul lavoro è avvenuto giovedì mattina a Gravedona: Pigazzini lavorava per la Butan Gas di Cesana

LECCO – Le condoglianze alla famiglia e la richiesta di un incontro all’azienda per cui lavorava l’autotrasportatore morto oggi, giovedì, sul lavoro. Cgil Lecco e Filctem Cgil Lecco esprimono vicinanza ai familiari di Mauro Pigazzini, 52enne di Garlate, lavoratore alla Butan Gas di Cesana Brianza, morto sul lavoro a seguito di un’esplosione a Gravedona nel pomeriggio di giovedì.

“Attendiamo di capire l’esatta dinamica del drammatico incidente – dichiarano il segretario generale della Cgil lecchese Diego Riva e il segretario generale della Filctem provinciale Nicola Cesana -, intanto esprimiamo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza ai parenti della vittima”.

La confederazione e la categoria che rappresenta i dipendenti del settore chimico lavoreranno “perché si imponga quella cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che è condizione necessaria per ridurre l’intollerabile stillicidio di eventi come questo. Non è infatti possibile assistere quotidianamente a infortuni sul lavoro nel nostro territorio – proseguono -. Siamo nel 2019 e troppo spesso ci sono lavoratori che perdono la salute, o anche la vita, mentre svolgono le proprie mansioni”.

Filctem sta chiedendo un incontro necessario per un confronto con l’azienda per capire le dinamiche dell’accaduto e per rendere edotti tutti i dipendenti