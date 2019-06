Carlo Salvi, risultati molto positivi per la 2^ edizione di Fastener Fair Usa

Conclusa la Fiera Internazionale per l’industria della viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio

Risultati importanti e significativi per la Carlo Salvi di Garlate: nuovi contatti commerciali e clima positivo

GARLATE – La Fastener Fair USA, che quest’anno ha riunito al Cobo Center di Detroit (Michigan) tutti gli esperti del settore della viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio, si è conclusa da poco con risultati oltre le aspettative rispetto alla prima edizione tenutasi lo scorso anno a Cleveland (Ohio).

L’azienda Carlo Salvi di Garlate ha partecipato all’evento con un team, esperto e qualificato, pronto ad accogliere sul proprio stand i numerosi visitatori e presentare loro la tecnologia e l’avanguardia del “Made in Italy”. Al giorno d’oggi, infatti, i sistemi di fissaggio sono sempre più richiesti ed utilizzati nella maggior parte dei settori industriali: pertanto, è fondamentale per Carlo Salvi sviluppare soluzioni flessibili ed al passo con l’evolversi delle richieste di mercato.

Gli ospiti che si sono alternati sullo stand della ditta lecchese, al fine di conoscerne la tecnologia di stampaggio e discutere di nuovi possibili progetti, sono stati numerosi: a fare da protagonisti sul loro territorio, i visitatori ed i tecnici americani.

Una grande opportunità oltreoceano per Carlo Salvi che, in un mercato ipercompetitivo come questo, ha potuto consolidare i contatti già esistenti e raccoglierne di nuovi.

Nonostante il mercato statunitense rappresenti il 35% / 40% dell’intero fatturato, l’obiettivo dell’azienda è quello di espandersi sempre di più.

“In concomitanza con l’ottantesimo anniversario dalla sua fondazione, la nostra azienda desidera estendere ancora di più i propri confini volando negli Stati Uniti – ha dichiarato Marco Pizzi, Chief Commercial Officer di Carlo Salvi spa -. Nonostante una situazione di mercato attualmente in contrazione del -20%, cerchiamo di sfruttare il momento come propizio per far conoscere la nostra tecnologia in tutti i possibili terreni fertili nei settori di automotive, aerospace, elettronica, domotica ed e-mobility. Un grande contributo lo dobbiamo anche alla nostra filiale americana, situata in Ohio, che si occupa di assistere direttamente i clienti da oltre 25 anni”.