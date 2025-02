Cascina Rapello: tre corsi gratuiti per avvicinare i giovani alla filiera agricola

Tre mesi di formazione agricola gratuita: teoria e pratica si intrecciano nella natura

Un’aula a cielo aperto per i futuri agricoltori: Liberi Sogni propone un’esperienza immersiva nella natura e nel lavoro agricolo

AIRUNO – La Cooperativa Sociale Liberi Sogni lancia un’iniziativa formativa per giovani dai 15 ai 30 anni. Tre percorsi di tre mesi tra orti, frutteti e castagneti, per unire teoria e pratica in un contesto immerso nella natura.

Un’aula a cielo aperto, con tre ettari di terrazzamenti agricoli e sei ettari di bosco: è Cascina Rapello, nella frazione collinare di Aizurro di Airuno, dove la Cooperativa Sociale Liberi Sogni propone tre percorsi formativi gratuiti per giovani dai 15 ai 30 anni. L’obiettivo è offrire un’esperienza diretta sulla filiera agricola, con un approccio teorico-pratico guidato da professionisti del settore.

Tre percorsi per riscoprire l’agricoltura

I corsi, della durata di circa tre mesi ciascuno, si concentrano su diverse aree della produzione agricola:

Frutteto, piccoli frutti, piante ed erbe spontanee medicinali (dal 15 marzo al 24 maggio 2025, 63 ore totali, massimo 12 partecipanti).

(dal 15 marzo al 24 maggio 2025, 63 ore totali, massimo 12 partecipanti). Orto, erbe spontanee e officinali, cenni di apicoltura (giugno-settembre 2025, 50 ore totali, massimo 10 partecipanti).

(giugno-settembre 2025, 50 ore totali, massimo 10 partecipanti). Castagneto, castagne e orto autunnale (settembre-novembre 2025, 63 ore totali, massimo 12 partecipanti).

Ciascun corso sarà condotto da esperti del settore, affiancati da un agro-educatore della cooperativa. I partecipanti avranno la possibilità di applicare subito quanto appreso, prendendo parte a giornate di volontariato e agli eventi organizzati a Cascina Rapello.

Un’opportunità pre-lavorativa

Al termine di ogni corso, due giovani selezionati per gruppo potranno accedere a un percorso pre-lavorativo di 60 ore, affiancando gli operatori della cascina nelle attività agricole quotidiane.

Iscrizioni e accessibilità

Le candidature sono aperte fino al:

28 febbraio 2025 per il corso sul frutteto.

per il corso sul frutteto. 20 maggio 2025 per il corso sull’orto e apicoltura.

per il corso sull’orto e apicoltura. 20 agosto 2025 per il corso sul castagneto.

I corsi sono gratuiti, ma i partecipanti potranno contribuire con una donazione volontaria per sostenere il progetto.

Per raggiungere Cascina Rapello, immersa nel verde e accessibile con una passeggiata di 30 minuti nel bosco, la cooperativa offre un servizio di trasporto dalla stazione ferroviaria di Airuno.

Per informazioni e iscrizioni: Liberi Sogni