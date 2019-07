Garlate. La Carlo Salvi Spa alla conquista del mercato giapponese

L’impresa lecchese sarà a Tokyo per partecipare ad un’importante fiera del settore

L’automotive è l’occasione per la Carlo Salvi in Oriente

GARLATE – Il Giappone è ormai da tempo nel mirino della Carlo Salvi spa: l’impresa di Garlate, specializzata nella produzione di fasteners e soluzioni per lo stampaggio del filo, torna a distanza di due mesi a Est e riparte alla conquista di un mercato promettente, quello giapponese: un Paese all’avanguardia nel campo dell’automotive, settore su cui l’azienda lecchese punta molto.

Dal 31 luglio al 3 di agosto la capitale del Sol Levante si trasformerà in un punto di riferimento per i professionisti legati al mondo della metallurgia, apre la Metal Forming Fair che ospiterà decine di migliaia di addetti ai lavori alla ricerca di innovazione e soluzioni all’avanguardia.

“Continuiamo a ricevere una calorosa accoglienza a Tokyo. E’ una fiera che ci consente di tessere rapporti commerciali preziosi, davvero di grande valore. L’alto tasso tecnologico che proponiamo a livello di soluzioni e prodotti viene riconosciuto dal pubblico orientale e apprezzato”, dichiara Marco Pizzi, Chief commercial officer di Carlo Salvi.

Quest’anno, al padiglione West Hall 2 – booth W2-12, l’azienda porta uno dei suoi macchinari più performanti: la CS663, una stampatrice progressiva studiata secondo le tecnologie più avanzate, che la rendono adatta alla produzione di forme particolari con caratteristiche e tolleranze complesse come rivetti speciali, bulloni, componenti pieni, semi-forati e completamente forati ad alta velocità.

“Siamo certi che questo macchinario riceverà molte attenzioni” comunica Germano Pandiani, Chief operating officer di Carlo Salvi.

“E’ chiaro che siamo molto attenti all’evoluzione del mercato giapponese, non solo in relazione all’automotive. Non bisogna dimenticare che in Giappone si trovano anche i più grandi cantieri navali del mondo. Noi dobbiamo presidiare e proporci con i nostri macchinari, che sono unici e capaci di adattarsi a esigenze produttive estremamente specifiche”.

Dopo Tokyo, l’azienda tornerà in Cina per partecipare alla CIIE 2019 China International Import Expo a novembre, sempre a Shanghai, per rimarcare la propria presenza in una Regione su cui l’azienda ha già investito molto, avendo aperto nel 2011 una filiale a Guangzhou.