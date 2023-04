Imprenditori per la Comunità: primo incontro nella storica azienda A.A.G. Stucchi

Un’iniziativa per fare conoscere il Fondo di Comunità di Olginate e raccogliere adesioni e contributi

Dopo la visita all’azienda e un momento di presentazione, in programma la cena della solidarietà

OLGINATE – Venerdì 5 maggio si svolgerà nella storica azienda A.A.G. Stucchi di Olginate, il primo incontro “Imprenditori per la nostra comunità” rivolto in particolare a industriali, artigiani, liberi professionisti di Olginate, che nelle scorse settimane hanno ricevuto un invito speciale da parte del sindaco Marco Passoni e dal Presidente del Fondo Italo Bruseghini.

Sono trascorsi circa 6 mesi dalla costituzione formale del Fondo di Comunità di Olginate. Il Fondo ha il compito di sostenere finanziariamente progetti ed iniziative in campo sociale-educativo, ambientale e culturale, rivolti esclusivamente alla comunità olginatese e promossi da enti e associazioni no-profit del territorio.

Il Comitato di Gestione del Fondo, composto da undici personalità rappresentative della nostra Comunità, ha il compito di promuovere iniziative per fare conoscere il Fondo e raccogliere adesioni e contributi da imprese e cittadini che credono in questa iniziativa di concreta solidarietà. L’incontro del 5 maggio prevede il welcome drink alle ore 18 presso la sede AAG Stucchi di via IV Novembre. Alle 18.30 si terrà il tour aziendale per conoscere meglio e da vicino la realtà produttiva. Alle 19.15 un breve momento formale di presentazione del Fondo e degli obiettivi. A seguire, cena della solidarietà. All’evento sarà presente Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del

Lecchese Onlus e il Segretario Generale Paolo Dell’Oro.

“Sarà l’occasione per conoscersi, condividere esperienze, fare rete: tutti insieme per la nostra Comunità! La partecipazione all’evento è ad offerta libera. Per ragioni organizzative l’evento ha posti limitati. Si chiede pertanto di confermare la propria partecipazione al più presto o comunque entro il 28 aprile ad Angelica Carozzi (lun-ven 9-13 – tel. 0341.655612, e-mail a.carozzi@comune.olginate.lc.it).