Job Day Olginate: una nuova occasione di incontro tra imprese e candidati

Mercoledì 28 ottobre dalle 9 alle 13 a Villa Sirtori

L’evento tra aziende del territorio e persone in cerca di nuova occupazione

OLGINATE – Mercoledì 28 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 a Villa Sirtori a Olginate si terrà la prima edizione del Job Day Olginate, l’iniziativa finalizzata a favorire l’incontro tra le realtà del territorio e le persone disoccupate, in cerca di una nuova opportunità lavorativa o interessate a riattivarsi nel mondo del lavoro.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per agevolare il matching tra i candidati e aziende presenti la mattinata è stata suddivisa in quattro fasce d’ingresso che sarà possibile selezionare in fase d’iscrizione.

Trattandosi di un’iniziativa di incontro domanda offerta è importante presentarsi muniti di varie copie del curriculum vitae. Sarà comunque attivo il nuovo CV Point durante l’evento, un servizio dedicato dove gli esperti dei Centri per l’Impiego offriranno consulenza gratuita per la stesura o il perfezionamento del CV.

Durante la mattinata sarà inoltre possibile partecipare al workshop interattivo IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti, un’occasione di formazione gratuita e aperta a tutti i presenti che offre strumenti concreti di Intelligenza artificiale per migliorare il CV e adattare la propria candidatura alle offerte in modo efficace e consapevole. Attraverso esercitazioni pratiche e dimostrazioni dal vivo, i partecipanti impareranno a usare i nuovi strumenti digitali con autenticità e strategia.

La Provincia di Lecco parteciperà all’evento con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato. Per iscriversi al Job Day occorre compilare l’apposito modulo online e selezionare la fascia d’ingresso.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

QUI LA LOCANDINA DELL’EVENTO