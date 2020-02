La Concessionaria Audi di Lecco si rinnova

Dal 1° febbraio cantiere in showroom; resta aperto e funzionante il service

GARLATE – Lavori in corso per la Concessionaria Audi di Lecco (Garlate) per implementare la nuova Corporate Identity dedicata agli shoowroom del marchio dei quattro anelli.

Si inizia sabato 1° febbraio 2020 con la Divisione Vendita interessata dalla ristrutturazione fino alla fine di maggio 2020. Durante i lavori, il servizio clienti dedicato alla Vendita sarà garantito dalle filiali di Bergamo, Treviglio e Sondrio,

Resta aperta e operativa la Divisione Service, coinvolta nel restyling in un secondo tempo, al termine del primo lotto e indicativamente da inizio giugno a settembre 2020.

Gianmaria Berziga, Direttore Generale Bonaldi Gruppo Eurocar Italia: “Certi che l’innovazione contribuisca al proseguimento di una sempre migliore efficienza ed esperienza del marchio, ci scusiamo con i nostri clienti per eventuali disagi”. Andrea Bassoli, Audi Manager Bonaldi Gruppo Eurocar Italia, aggiunge: “Il Service Audi di Garlate resta operativo; mentre i collaboratori Vendita della sede di Lecco saranno disponibili presso le sedi di Bergamo e Treviglio”.