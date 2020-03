Olginate. Anche la Meccanica De Capitani decide di chiudere

“Abbiamo preferito mettere da parte il lavoro”

L’azienda vuole tutelare la salute dei collaboratori e delle loro famiglie

OLGINATE – Da giorni in tutta la Lombardia e nella nostra stessa provincia di Lecco, molti imprenditori stanno decidendo autonomamente di chiudere le proprie aziende, fabbriche e unità produttive per poter tutelare la salute dei loro dipendenti e delle famiglie.

“Purtroppo, il Governo con il Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo scorso 11 marzo, ha imposto misure senza coraggio, senza prendersi la responsabilità di chiudere tutto per tutelare i propri cittadini: gli imprenditori, le partite iva, i liberi professionisti e gli artigiani”.

Scelte difficili quelle di imprenditori lecchesi come Francesco De Capitani titolare, insieme al padre Roberto, dell’azienda metalmeccanica di Olginate “Meccanica De Capitani srl”, che senza nessuna direttiva o obbligo imposto dallo Stato, ha deciso di sospendere temporaneamente le proprie attività produttive per tutta la prossima settimana, dal 14 al 22 marzo, rischiando in proprio.

“E’ stata una scelta combattuta per noi – dice Francesco – il nostro lavoro non è diminuito in questo periodo, ma abbiamo avvisato i nostri clienti e abbiamo preferito mettere da parte il lavoro e pensare solo al bene comune e alla salute dei collaboratori e delle loro famiglie.”

Si ferma quindi l’azienda di famiglia costruita insieme al padre, per non mettere a rischio i circa 15 dipendenti, accogliendo l’appello di contribuire con tutti gli sforzi a fronteggiare questa emergenza sanitaria per evitare la diffusione del virus COVID-19 che nella provincia di Lecco continua a mietere vittime.

“La speranza – dice il fondatore – è quella di poter sconfiggere il virus rallentando questa ondata di contagi e poter ripartire nel più breve tempo possibile, più forti di prima”.