“Viviamo il presente, costruiamo il domani”. Sabato Acli in assemblea

Le Acli Provinciali di Lecco si riuniscono per il XXVII Congresso

Sabato 3 ottobre, alle ore 14:00 al Cineteatro Jolly di Olginate

OLGINATE – Le Acli provinciali di Lecco si ritrovano insieme per la ventisettesima volta nella storia dell’associazione provinciale lecchese per riflettere con i delegati delle 20 strutture di base (Circoli) presenti sul territorio, sul futuro dell’associazione, a partire dalla storia e dal presente della realtà aclista.

Un momento vissuto “nella consapevolezza del cambiamento d’epoca – spiegano – un mutamento rapido e impetuoso che riguarda il lavoro, l’economia, la politica e anche la Chiesa. In tanti anni di impegno sociale delle ACLI, possiamo dire di aver condiviso le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce delle donne e degli uomini del nostro tempo, soprattutto dei più deboli. Per questo, siamo attenti alle ingiustizie, ai piccoli, ai deboli, ai poveri. E’ un’attenzione da non perdere, perché la nostra identità sta dove vivono le fragilità umane”.

“E’ con questo spirito – proseguono – che oggi le ACLI devono continuare la loro missione, per sostenere con forza il nostro Paese, a partire dalla nostra democrazia, minacciata dalla troppa diseguaglianza, da un clima dove la politica è descritta come un danno e l’essere umano è spesso trattato come un pericolo. Il domani delle ACLI è di continuare a stare nelle piazze, nelle strade, lavorando per offrire ai cittadini e alle famiglie servizi e opportunità per una stagione di rinnovamento”.

L’evento congressuale sarà altresì occasione di rinnovo degli organi provinciali. Nel corso della giornata, infatti, si terranno le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio provinciale, che resterà in carica per il prossimo quadriennio, oltre che quelle per la nomina dei delegati ai Congressi regionale e nazionale.