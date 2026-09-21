Olivicoltura lariana, la stagione 2026 fa ben sperare: “Olive sane e mosca quasi assente”

Dopo il difficile 2025, dagli oliveti del lago arrivano segnali incoraggianti. Enicanti: “Piante abbastanza cariche e buone premesse per l’olio”

Il Frantoio di Biosio aprirà il 9 ottobre, caldo e siccità non hanno penalizzato gli ulivi: “Potrebbe essere un anno da ricordare”

BELLANO – Un anno fa il quadro era quasi opposto: poche olive, mosca olearia e cimici difficili da contenere, molto lavoro nei campi e risultati spesso deludenti. Il 2026, almeno fino a questo momento, sembra invece aver rimesso l’olivicoltura lariana sui binari giusti. Le olive devono ancora essere raccolte e per parlare di rese e qualità dell’olio bisognerà attendere la molitura, ma dagli oliveti del lago arrivano segnali decisamente più confortanti.

A fare il punto è Leonardo “Poppo” Enicanti, produttore e gestore del Frantoio di Biosio a Bellano, che racconta una stagione finora regolare, con piante generalmente in buone condizioni e frutti sani. “Siamo partiti veramente bene quest’anno. Dopo il disastro dello scorso, quando praticamente tutto quello che poteva andare male era andato male, il quadro stavolta sembra molto diverso”, spiega.

Nel 2025 il comparto lariano aveva attraversato una delle stagioni più difficili degli ultimi anni: quantitativi molto bassi, in alcune zone quasi azzerati, forte pressione di mosca olearia e cimici e un raccolto che, a fine campagna, aveva portato al Frantoio di Biosio soprattutto olive provenienti da Valtellina e Alta Brianza, mentre il contributo del lago era rimasto molto ridotto. Complessivamente erano stati lavorati circa 600-700 quintali di olive, con rese attorno al 10% o poco superiori.

Il primo elemento che distingue il 2026 è proprio la quantità presente sulle piante: “Non sarà un’annata da record, ma le piante sono abbastanza cariche. Le olive ci sono e, soprattutto, sono belle e sane”, racconta Enicanti. Una situazione abbastanza uniforme lungo il territorio lariano, dove non si registrano, almeno finora, aree particolarmente compromesse: “Non vedo piante strapiene, ma lo stato attuale indica già un enorme passo avanti rispetto all’anno scorso”.

Il confronto con il 2025 è inevitabile. Allora molti produttori avevano effettuato diversi trattamenti senza riuscire comunque a contenere del tutto le avversità. La presenza della mosca, insieme a problemi fungini e ad altri insetti, aveva compromesso quantità e qualità del raccolto: “Era stato fatto tantissimo lavoro, ma con risultati minimi. È questo che demoralizza soprattutto i piccoli produttori, perché la maggior parte dell’olivicoltura sul lago viene portata avanti quasi per passione. Se lavori per mesi e poi raccogli pochissimo, il rischio è che qualcuno finisca per mollare”.

Ed è proprio per questo che, secondo Enicanti, una stagione come quella in corso assume un valore che va oltre il semplice raccolto: “Se anche quest’anno fosse andata male, probabilmente molti avrebbero smesso di fare qualsiasi intervento. Sarebbe stato ancora più drammatico. Invece adesso vedere olive sane e presenti sulle piante restituisce un po’ di fiducia”.

La differenza più evidente rispetto allo scorso anno riguarda la mosca olearia, tra i principali problemi dell’olivicoltura lariana. “Quest’anno la mosca praticamente non si è vista, in nessuna zona in maniera significativa”, osserva Enicanti. Nel 2025 proprio la mosca, insieme alle cimici, aveva rappresentato uno dei fattori più pesanti per i produttori, in un contesto reso più complicato anche dalla difficoltà di intervenire con prodotti efficaci. Per il gestore del frantoio, il fenomeno ricorda quanto avvenuto quasi vent’anni fa.

“Nel 2007, appena un anno dopo che il frantoio era stato aperto, c’era stato un attacco di mosca ancora peggiore di quello dello scorso anno. Ricordo che pensavamo già a come avremmo dovuto affrontarla la stagione successiva. Poi nel 2008 non se ne vide praticamente una. Sono insetti molto delicati, dipendono tantissimo dall’andamento del clima”. Qualche criticità locale non è comunque mancata. In particolare, in alcune zone del Bellagino sarebbero stati registrati problemi legati alla grandine, mentre in altre annate episodi simili avevano interessato maggiormente la sponda orientale.

Caldo e siccità? “L’olivo ha reagito bene”

Se per altre colture l’estate calda e asciutta ha rappresentato un fattore di stress importante, l’olivo sembra aver reagito decisamente meglio. “Per l’olivo tutto questo caldo non è stato un grosso problema. È una pianta mediterranea e qui da noi è difficile che soffra davvero per le alte temperature, salvo situazioni particolari, dove c’è pochissimo terreno o le piante sono particolarmente esposte”.

Anzi, in alcuni casi le condizioni asciutte hanno contribuito a contenere anche altre criticità: “Problemi come la rogna o l’occhio di pavone, con un clima più asciutto, sono rimasti più limitati. Anche da questo punto di vista la stagione ci ha aiutato”. Persino la manutenzione degli oliveti è risultata meno impegnativa: “Con il caldo è cresciuta meno erba. Per noi che dobbiamo continuamente tagliarla e tenere puliti gli oliveti ha significato meno lavoro rispetto ad altre annate”.

Un altro elemento che aveva complicato il 2025 era stata la presenza della fauna selvatica. Cinghiali e cervi avevano infatti danneggiato diversi oliveti, già collocati spesso su terreni ripidi e difficili da gestire. Anche sotto questo profilo, il 2026 sembra al momento più tranquillo. “I problemi non sono scomparsi, ma sono diminuiti. Alcuni interventi di controllo effettuati da Regione hanno contribuito a ridurre un po’ la pressione degli animali”, spiega Enicanti.

Sul fronte della qualità è ancora presto per sbilanciarsi. Le olive sono ancora sulle piante e soltanto con la raccolta e le prime moliture sarà possibile capire davvero rese e caratteristiche del prodotto. Ma le premesse, secondo Enicanti, sono buone: “Le olive sono sane e questo è fondamentale. Le condizioni per ottenere un olio molto buono ci sono tutte. Poi bisognerà aspettare il frantoio, perché finché non si lavora il prodotto non possiamo sapere quale sarà la resa”.

Il Frantoio di Biosio aprirà il 9 ottobre

Un primo segnale della stagione leggermente anticipata arriva proprio dal calendario del frantoio. “Quest’anno apriremo il 9 ottobre. È un piccolo anticipo rispetto al solito, circa una settimana”, anticipa Enicanti.

Non un’accelerazione paragonabile a quella osservata in altri settori agricoli, come la viticoltura, ma comunque sufficiente a spostare in avanti l’inizio delle lavorazioni. “Qualche produttore sicuramente anticiperà la raccolta e qualcuno ha già fretta di partire. Aprire prima serve anche a distribuire meglio il lavoro e ad allungare un po’ il periodo di molitura”. Sarà soltanto da quel momento che si potranno avere i primi dati concreti sulla resa e capire quanto il 2026 riuscirà davvero a compensare il difficile raccolto dello scorso anno.

Il problema strutturale dei piccoli produttori

Accanto alla soddisfazione per la stagione, resta però un tema più generale: quello della sostenibilità economica dell’olivicoltura lariana. La gran parte degli oliveti del lago è composta da piccole superfici, spesso frammentate e coltivate da appassionati o da produttori con appezzamenti molto ridotti. “Quando si parla di contributi, spesso sono pensati su scala nazionale e calcolati in base agli ettari. Ma qui sul lago ettari interi di oliveto quasi non esistono”, osserva Enicanti.

Il risultato è che, per molte realtà, anche quando i contributi arrivano, gli importi sono modesti rispetto al lavoro burocratico necessario per ottenerli: “Se per ricevere poche centinaia di euro devi fare domande, telefonate, pratiche e magari spenderne già una parte solo per gestire tutto, diventa difficile pensare che quello possa essere il vero sostegno al settore”.

Un problema strutturale che resta sullo sfondo, ma che una buona annata può almeno contribuire a rendere meno pesante.

“Potrebbe essere un anno da ricordare”

Il giudizio definitivo arriverà soltanto dopo la raccolta e le prime settimane di molitura. Ma, a poche settimane dall’apertura del frantoio, il cambio di passo rispetto al 2025 è evidente. Piante abbastanza cariche, olive sane, mosca quasi assente, meno problemi legati alla fauna selvatica e un’estate calda che non sembra aver giocato contro l’olivo.

“Per ora possiamo dire che potrebbe essere davvero un anno da ricordare“, conclude Enicanti. Dopo una stagione che aveva fatto parlare apertamente di crisi dell’olivicoltura lariana, il 2026 restituisce dunque un quadro molto più incoraggiante. Le olive sono ancora sugli alberi, ma questa volta il Lario arriva alla vigilia della raccolta con qualche motivo in più per guardare al frantoio (e al futuro) con fiducia.