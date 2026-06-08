OMET Academy, diplomati i primi nove tecnici IFTS: al via la seconda edizione

Conclusa con successo la prima edizione del percorso formativo promosso da OMET insieme a ITS Lombardia Meccatronica Academy e CFP Aldo Moro

In arrivo una nuova edizione del corso

VALMADRERA – Si è conclusa con risultati più che positivi la prima edizione del corso IFTS della OMET Academy, il percorso formativo nato dalla collaborazione tra OMET, ITS Lombardia Meccatronica Academy e CFP “Aldo Moro” di Valmadrera. I nove partecipanti hanno superato l’esame finale conseguendo il diploma di “Tecnico di installazione, montaggio e collaudo di impianti industriali” e sono ora pronti a entrare nel mercato del lavoro. Per la maggior parte di loro, l’ingresso in azienda è già realtà grazie a contratti di lavoro ottenuti al termine del percorso.

Avviato nell’ottobre 2025, il corso ha previsto complessivamente 1.000 ore di formazione. Una parte significativa delle attività si è svolta direttamente all’interno dei reparti produttivi delle divisioni Printing e Tissue di OMET, dove gli studenti hanno potuto acquisire competenze pratiche nel montaggio meccanico, nella conoscenza dei processi industriali e nell’organizzazione aziendale.

Le restanti ore sono state dedicate alla formazione trasversale attraverso lezioni e laboratori ospitati presso il CFP Aldo Moro, con il coinvolgimento sia dei docenti dell’istituto sia dei tecnici specializzati dell’azienda.

L’esperienza ha raccolto giudizi positivi da parte degli studenti, dei formatori e dell’azienda stessa, confermando l’efficacia di un modello che punta a ridurre la distanza tra formazione e occupazione.

“La prima edizione della OMET Academy è stata un test che ha confermato l’efficacia di una scelta che promuove la formazione di competenze qualificate e favorisce l’occupazione sul territorio – ha dichiarato Antonio Bartesaghi, CEO di OMET –. I risultati ottenuti ci incoraggiano a proseguire su questa strada, che rappresenta un modello concreto di collaborazione tra scuola e impresa per formare nuove figure tecniche specializzate e facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”.

Forte dei risultati raggiunti, OMET Academy si prepara ora ad avviare la seconda edizione del percorso IFTS, confermando la collaborazione con ITS Lombardia Meccatronica Academy e CFP Aldo Moro. Il progetto si inserirà inoltre in una rete più ampia che coinvolgerà altre aziende del territorio e sarà promosso attraverso incontri informativi nelle scuole.

Le iscrizioni apriranno ufficialmente nelle prossime settimane, ma gli interessati possono già manifestare il proprio interesse e candidarsi compilando il modulo online messo a disposizione dall’azienda.

Brochure corso Omet