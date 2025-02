Orizzonte 2026. Il progetto per formare le nuove generazioni sulle opportunità dello sport

Focus dedicato ai giovani anche sull’economia olimpica

Alla mattinata parteciperanno rappresentanti della Fondazione Milano Cortina 2026 e i partner del progetto

LECCO – L’obiettivo del progetto Orizzonte 2026 è preparare le nuove generazioni a cogliere le opportunità offerte dal mondo dello sport, non solo come disciplina agonistica, ma anche come settore economico dinamico e in continua evoluzione. Promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco nell’ambito dell’Education Programme GEN26 di Milano Cortina 2026, il progetto sarà presentato al territorio il prossimo 5 febbraio, a partire dalle 9:30, presso la sede lecchese dell’ente camerale.

A meno di un anno dalle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, il territorio lariano si prepara ad ospitare un evento di portata mondiale. Il 1° febbraio 2026, la fiamma olimpica attraverserà la provincia di Lecco, mentre il 3 febbraio sarà la volta della provincia di Como. Un passaggio simbolico che evidenzia il ruolo strategico del territorio nel cammino olimpico e che costituirà uno dei temi centrali dell’incontro.

L’evento rappresenterà un’occasione per ripercorrere le tappe del progetto Orizzonte 2026, che in tre anni ha coinvolto oltre 1.000 studenti di nove istituti scolastici delle province di Como e Lecco. Attraverso un ciclo di incontri formativi e orientativi, i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con esperti del settore, aziende e istituzioni, esplorando le numerose opportunità professionali offerte dallo sport, dalla ricerca all’innovazione, fino al turismo e alla comunicazione.

Durante la mattinata, saranno presentati i cinque project work sviluppati dagli studenti nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, in collaborazione con imprese e professionisti del territorio. Inoltre, verrà illustrato il report “L’economia lariana dello sport: un mondo da esplorare e valorizzare”, redatto dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio, che analizzerà il valore economico del settore sportivo e il suo impatto su comparti strategici.

A seguire, si terrà una tavola rotonda moderata da Andrea Mauri, Presidente del Panathlon Lecco, alla quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle imprese e della realtà olimpica. L’incontro offrirà spunti di riflessione sullo sport come motore di crescita economica e sociale, esplorando le opportunità di sviluppo per il territorio lariano in vista delle Olimpiadi e il ruolo delle nuove generazioni in un’economia sempre più orientata all’innovazione e alla sostenibilità.

L’evento sarà anche un’occasione di lancio per le future iniziative dell’Ente camerale, focalizzate sulla formazione e sull’orientamento professionale, sia nel settore sportivo che in altri ambiti.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito web istituzionale www.comolecco.camcom.it

