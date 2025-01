Paghe e contributi: in Confcommercio Lecco corso livello base

Iscrizioni entro il prossimo 3 febbraio

40 ore di formazione teorica e pratica al via dal 12 febbraio

LECCO – Formare in modo teorico e pratico una figura professionale capace di gestire le problematiche legate all’amministrazione del personale e all’elaborazione delle retribuzioni. E’ l’obiettivo del corso “Paghe e contributi: livello base” organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 40 ore e si divide in 10 incontri, che si svolgeranno il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 presso l’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco, secondo il seguente calendario: 12-19-26 febbraio; 5-12-19-26 marzo; 2-9-16 aprile. Le iscrizioni sono da effettuare entro lunedì 3 febbraio. Il corso prevede un rimborso pari al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Partendo dalla conoscenza degli adempimenti di carattere contributivo e amministrativo, si giungerà all’elaborazione della busta paga e allo sviluppo di competenze professionali e tecniche in materia di paghe e contributi. Il programma è il seguente: la costituzione del rapporto di lavoro; gli adempimenti del datore di lavoro e le novità; la gestione del rapporto di lavoro; il trattamento economico delle assenze; gli adempimenti previdenziali e assistenziali; la gestione degli adempimenti fiscali; il modello CUD – modello 770 – INAIL; esercitazioni pratiche.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 3 febbraio) contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.