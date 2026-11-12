Parole al Lavoro: formazione, la chiave per crescere nel mondo del lavoro

Il format di Lecconotizie e Confindustria Lecco e Sondrio prosegue il percorso alla scoperta delle parole che raccontano il mondo delle imprese

Dalla crescita professionale all’evoluzione delle competenze, la formazione è uno degli strumenti fondamentali per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro e costruire nuove opportunità

LECCO – Dopo il welfare, il curriculum e la competitività, è la formazione la protagonista del nuovo appuntamento di “Parole al Lavoro”, il format editoriale realizzato da Lecconotizie in collaborazione con Confindustria Lecco e Sondrio, nato per avvicinare i giovani al mondo delle imprese e aiutarli a comprenderne linguaggi, dinamiche e opportunità.

Una parola che accompagna tutto il percorso professionale, dall’ingresso nel mondo del lavoro fino alle successive esperienze di crescita. La formazione, infatti, non riguarda soltanto il periodo scolastico o universitario, ma rappresenta un processo che continua nel tempo e che permette alle persone di acquisire nuove conoscenze, sviluppare competenze e affrontare i cambiamenti.

In un mercato del lavoro in continua evoluzione, caratterizzato dall’innovazione tecnologica, dalla trasformazione dei processi produttivi e da nuove esigenze organizzative, investire nella formazione significa investire nelle persone e nella capacità delle imprese di guardare al futuro.

Ma che cosa si intende davvero per formazione? Qual è il suo ruolo all’interno delle aziende e perché dovrebbe interessare da vicino anche chi si sta preparando a scegliere il proprio percorso professionale?

Sono i temi al centro della nuova puntata di “Parole al Lavoro”, che continua così a esplorare le parole chiave del mondo produttivo, traducendo concetti spesso utilizzati nel linguaggio aziendale in contenuti accessibili e comprensibili anche alle nuove generazioni.

La nuova puntata è disponibile sui profili Instagram di Lecconotizie (lecco_notizie) e Confindustria Lecco e Sondrio (confindustria_leccosondrio).

Perché conoscere il mondo del lavoro significa anche comprenderne le trasformazioni e sapere quali strumenti possono aiutare a costruire il proprio futuro professionale.