Il format di Lecconotizie e Confindustria Lecco e Sondrio prosegue il viaggio tra le parole che aiutano i giovani a conoscere il mondo delle imprese

LECCO – Non contano soltanto le conoscenze tecniche e la preparazione acquisita sui libri. Nel mondo del lavoro ci sono competenze che riguardano il modo di relazionarsi con gli altri, affrontare le situazioni e collaborare all’interno di un gruppo. Sono le Soft Skills, protagoniste della nuova puntata di “Parole al Lavoro”, il format editoriale ideato da Lecconotizie insieme a Confindustria Lecco e Sondrio per avvicinare i giovani al mondo delle imprese attraverso un linguaggio semplice, diretto e vicino alle nuove generazioni.

Dopo aver affrontato parole e concetti come welfare, curriculum, competitività, formazione e stage, il progetto prosegue con un termine sempre più presente quando si parla di selezione, crescita professionale e inserimento in azienda.

Le Soft Skills affiancano infatti le competenze tecniche e contribuiscono a definire il profilo di una persona nel contesto lavorativo. Capacità di comunicare, lavorare insieme agli altri, adattarsi ai cambiamenti e affrontare i problemi sono solo alcuni degli aspetti che rientrano in questa sfera.

Ma quanto pesano queste capacità nel mondo delle imprese? E perché è importante iniziare a svilupparle già durante il percorso di studi e le prime esperienze professionali?

Sono alcune delle domande al centro della nuova puntata di “Parole al Lavoro”. Per scoprire qualcosa in più sulle Soft Skills e sul loro ruolo nel mondo del lavoro, l’appuntamento è con il nuovo reel pubblicato sulla pagina Instagram di Lecconotizie.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Confindustria Lecco e Sondrio (confindustria_leccosondrio), continua così il suo percorso alla scoperta delle parole che aiutano i giovani a conoscere meglio il mondo produttivo, le sue dinamiche e le competenze richieste per affrontare il proprio futuro professionale.