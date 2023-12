Parte l’Its Business Development Manager targato Confapi Lecco Sondrio

Le lezioni della prima edizione del nuovo corso all’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco

Il corso è finalizzato alla formazione di una figura di supporto all’imprenditore di piccole/medie imprese

LECCO – Sono iniziate da qualche giorno le lezioni della prima edizione del nuovo corso Its Business Development Manager che si sta svolgendo all’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco e che Confapi Lecco Sondrio ha fortemente sostenuto fin dall’inizio. Presente all’inaugurazione ufficiale ieri sera, martedì, Paolo Bertoni, titolare della Trimat srl di Brivio, consigliere Confapi Lecco Sondrio e componente della commissione scuola dell’associazione delle piccole e medie imprese.

Il corso Business Development Manager è finalizzato alla formazione di una figura di supporto all’imprenditore di piccole/medie imprese che lavora per identificare nuove opportunità di business e sviluppare strategie per acquisire nuovi clienti. L’obiettivo principale di questa figura è quello di creare e mantenere relazioni solide e durature con i clienti, al fine di massimizzare il valore della loro attività per l’azienda.

“Un professionista fondamentale e che molto spesso le nostre pmi non hanno ancora – commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza – ecco il motivo per cui fin da subito abbiamo voluto essere parte attiva di questo progetto fornendo docenti qualificati che già operano nelle nostre imprese per i corsi di formazione e anche un’azienda su cui costruire un progetto”.

Confapi Lecco Sondrio per la prima edizione di Its Business Development Manager ha elargito una “borsa di studio” per un ragazzo meritevole e ha fornito le docenti Elena Tavelli (esperta di marketing) e Lucia Nuzzi (Exexutive Business e Team Coach). Inoltre, per testare il lavoro degli studenti l’azienda associata Panozzo srl di è messa a disposizione della scuola.

“Il rapporto con le scuole e la formazione degli studenti sono diventati tra le missioni principali della nostra associazione – prosegue Piazza -, per rendere le nostre aziende moderne e competitive è essenziale che siano guidate e sostenute da giovani preparati in tutti i settori: dalla dirigenza fino ai reparti produttivi”.