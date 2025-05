Partnership rinnovata tra Rock Experience e Ragni della Grignetta

“Una collaborazione nata da una comune appartenenza al territorio lecchese, culla di alpinismo e imprenditorialità”

LECCO – Rock Experience e il Gruppo Ragni della Grignetta rinnovano ufficialmente la loro partnership, una collaborazione che affonda le radici nel 2019 e che oggi si conferma più solida che mai. Un annuncio che arriva nel cuore della primavera lecchese e che testimonia un sodalizio capace di durare nel tempo grazie a un terreno comune: quello della montagna vissuta come sfida, cultura e appartenenza.

Il brand Rock Experience e i Ragni di Lecco, due realtà nate e cresciute nel territorio lecchese, continuano così a camminare fianco a fianco, spinte da una visione condivisa dell’alpinismo come esperienza di crescita e scoperta. “Una collaborazione nata da una comune appartenenza al territorio lecchese, culla di alpinismo e imprenditorialità, e rafforzata nel tempo da una visione condivisa della montagna come spazio di scoperta, crescita e miglioramento”, si legge nel comunicato diffuso dalle due realtà.

Negli ultimi anni, la sinergia tra l’azienda e il celebre gruppo alpinistico si è tradotta non solo in progetti concreti, ma anche in un racconto coerente e ispirato della montagna. Un esempio emblematico di come una collaborazione possa andare oltre la sponsorizzazione, diventando scambio, confronto e co-creazione. “Il legame tra Rock Experience e i Ragni di Lecco si conferma come un modello virtuoso di partnership tra un brand e una realtà sportiva: fondata su valori comuni, orientata all’innovazione e in grado di generare prodotti, contenuti e visioni che parlano di montagna con profondità, rispetto e ambizione”.

La conferma del rinnovo, ufficializzata nei primi giorni di maggio, arriva come un riconoscimento reciproco dell’efficacia di un lavoro condiviso. Un passo ulteriore per guardare avanti, con lo sguardo puntato verso nuove vette e progetti futuri. “Una cordata che continua a salire. Insieme”, conclude la nota, con una metafora che restituisce bene il senso profondo di questa alleanza: non solo marketing, ma passione e orizzonti comuni.