Patto territoriale: successo anche per il secondo Job Day

Presentazione del corso “Installatore e manutentore elettrico e elettronico”

Oltre 60 persone hanno partecipato all’incontro che si è svolto presso l’istituto Fiocchi di Lecco

LECCO – Grande successo di partecipazione al secondo dei tre Job Day del Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco, progetto di cui la Provincia di Lecco è capofila di un partenariato di 15 attori del territorio. Nel pomeriggio di martedì 4 febbraio, all’Istituto Fiocchi di Lecco, oltre 60 persone hanno partecipato alla presentazione del corso Installatore e manutentore elettrico e elettronico, un percorso professionalizzante per lavorare nel settore manifatturiero e industriale rivolto a persone disoccupate alla ricerca di un nuovo impiego.

Il Job Day è stato aperto dai saluti istituzionali di Cristina Pagano, dirigente della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego, della dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione superiore Fiocchi Jessica Sala, della responsabile di zona per le province di Lecco e Sondrio dell’agenzia per il lavoro Umana spa Daniela Attardo. Matteo Sironi, in rappresentanza della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego ha illustrato il progetto del Patto territoriale.

Durante l’evento, la responsabile Area Education Confindustria Lecco e Sondrio Stefania Palma e i docenti del corso Salvatore Quaranta e Manuel Valerioti hanno illustrato il programma del corso e accompagnato i partecipanti a visitare i laboratori in cui si svolgeranno le attività formative. Livio Lamparelli, HR director Technoprobe spa, ha spiegato le opportunità professionali nel settore di riferimento, significativa poi la testimonianza di un lavoratore reinserito con successo nel mondo del lavoro grazie alle competenze acquisite con la formazione professionalizzante.

Il corso avrà una capienza massima di 20 persone. Per iscrizioni contattare la filiale Umana di Lecco entro il 14 febbraio: 0341 288409, infolc@umana.it. L’intervento è stato realizzato nell’ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 e in particolare del Programma regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus.