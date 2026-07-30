Per i 40 anni di MECI nasce il concorso di idee per il Masterplan di Lariofiere

Presentato il 29 luglio a Erba, il progetto rappresenta una delle iniziative con cui MECI celebrerà il traguardo delle quaranta edizioni, confermando la manifestazione come luogo di confronto e innovazione per il comparto delle costruzioni e per il territorio.

L’obiettivo del concorso è raccogliere proposte progettuali capaci di immaginare l’evoluzione del polo fieristico, rafforzandone il ruolo di riferimento per il sistema economico, produttivo e congressuale delle province di Como e Lecco. Le idee dovranno contribuire a definire spazi sempre più funzionali, sostenibili e aperti alla comunità, offrendo una visione di lungo periodo per lo sviluppo della struttura.

L’iniziativa si rivolge a progettisti e professionisti, chiamati a contribuire all’evoluzione di un quartiere fieristico che da oltre cinquant’anni accompagna la crescita delle imprese e delle filiere produttive del territorio.

“Con questo Concorso di Idee vogliamo aprire una nuova fase nella storia di Lariofiere”, afferma il presidente Marco Galimberti, a un anno dalla sua nomina. “Il nostro obiettivo è costruire una visione di lungo periodo che sappia interpretare le esigenze future del territorio, delle imprese e delle manifestazioni che ospitiamo. Crediamo che il confronto con il mondo della progettazione rappresenti il modo migliore per immaginare un quartiere fieristico moderno, sostenibile e sempre più integrato con il contesto in cui opera. Vogliamo che il Masterplan diventi uno strumento capace di guidare lo sviluppo di Lariofiere nei prossimi anni, valorizzandone il ruolo di motore di crescita economica, culturale e sociale”.

Il presidente ha inoltre sottolineato il contributo degli Ordini professionali delle province di Como e Lecco – Architetti, Ingegneri, Periti Industriali e Geometri – che hanno collaborato alla stesura del bando. “Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento agli Ordini professionali delle province di Como e Lecco – Architetti, Ingegneri, Periti Industriali e Geometri – che hanno collaborato con competenza e disponibilità alla redazione del bando. La loro partecipazione testimonia un rapporto consolidato, nato anche grazie alla partnership con MECI, che negli anni ha dato vita a numerose iniziative collaterali di valore. Questo concorso è il risultato di una collaborazione che mette al centro qualità progettuale, competenze e attenzione allo sviluppo del nostro territorio”.

Il bando di concorso e tutta la documentazione necessaria per partecipare sono disponibili sul sito dedicato a MECI, dove saranno pubblicati anche eventuali aggiornamenti e comunicazioni relative alla procedura.

Con questa iniziativa la quarantesima edizione di MECI non si limiterà a celebrare una ricorrenza storica, ma si propone come punto di partenza di una nuova fase di sviluppo per Lariofiere, affidando alle idee progettuali il compito di delineare le prospettive future del quartiere fieristico e del territorio che rappresenta.