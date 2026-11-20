Tra Lecco e Sondrio hanno aderito all’evento di oggi un totale di 35 aziende e 21 scuole

“Un’esperienza che speriamo possa essere, per tutti i partecipanti, un momento prezioso di arricchimento e quindi di crescita”

LECCO – Sono 1026 gli alunni di 21 scuole del territorio di Lecco e Sondrio che hanno aderito all’edizione 2026, la diciassettesima, del PMI Day. 35 le aziende che si sono rese disponibili ad aprire le porte agli studenti nell’ambito dell’iniziativa che si è tenuta oggi, 20 novembre, promossa da Piccola Industria Confindustria e declinata sul territorio dalla Piccola Industria e dal Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio.

Scopo della Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese è quello di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le opportunità che può offrire ai giovani, attraverso visite guidate nelle aziende associate da parte degli studenti del territorio. Invitate a partecipare sono le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e le visite sono state tutte precedute da un incontro fra imprese e alunni, presso le aule scolastiche.

Il fil rouge di tutte le iniziative organizzate a livello nazionale per la nuova edizione di PMI Day è Crescere. Crescere che non significa soltanto diventare grandi: per i giovani vuol dire costruire la propria identità e imparare a prendere decisioni per il futuro con consapevolezza delle proprie attitudini e capacità. È un percorso in cui formazione e competenze sono gli strumenti per trasformare obiettivi e passioni nel lavoro di domani.

Per quanto attiene alle visite organizzate in provincia di Sondrio, l’iniziativa è stata supportata dal prezioso contributo economico della Camera di Commercio di Sondrio, sulla base del protocollo di collaborazione tra l’Ente camerale e le Associazioni di categoria per il sostegno all’incontro tra mondo della scuola e mondo delle imprese.

“Quello della crescita – evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari – è un tema caro alle imprese, non solo nell’accezione più ovvia dello sviluppo dell’attività imprenditoriale stessa, ma anche inteso in un senso molto più ampio, come crescita delle competenze, delle idee, dei territori nella loro componente economica ma anche culturale. Proporre ai giovani un’esperienza come quella del PMI Day non è per noi importante soltanto nella logica di farci conoscere, ma speriamo possa essere, per tutti i partecipanti, un momento prezioso di arricchimento e quindi di crescita”.

“L’adesione da parte delle imprese e degli istituti scolastici anche quest’anno è stata significativa e ringrazio di cuore sia i colleghi imprenditori sia insegnanti e studenti – commenta Gian Luca Bonazzi, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio -. È stato particolarmente bello vedere l’interesse dimostrato dai giovani che hanno visitato la mia azienda e che, assieme a noi, hanno riscoperto alcune vecchie tecniche di stampa. So che l’entusiasmo che ho direttamente sperimentato è lo stesso vissuto in tutte le imprese coinvolte dal progetto”.

“Il tema dell’orientamento è da tempo al centro dell’impegno del nostro Gruppo, e la collaborazione a questa iniziativa ne è una testimonianza – spiega la Responsabile del Gruppo Scuola di Confindustria Lecco e Sondrio, Federica Russo -. Aiutare i giovani a scegliere il proprio percorso significa anche avvicinare il mondo della formazione a quello del lavoro, che troppo spesso faticano a incontrarsi, e contribuire a far sì che studenti e famiglie possano contare su indicazioni concrete, per decidere con consapevolezza e far emergere le inclinazioni di ciascuno”.

“Le visite aziendali – sottolinea Loretta Credaro, Presidente della Camera di Commercio di Sondrio – rappresentano un momento fondamentale di orientamento per i giovani, che possono scoprire sul campo l’innovazione, la passione e le competenze delle imprese locali. Come Camera di Commercio, grazie alle risorse stanziate con il Protocollo siglato con le Associazioni di categoria, siamo felici di sostenere l’iniziativa, garantendo il servizio di trasporto agli studenti partecipanti alle visite del PMI DAY organizzate da Confindustria Lecco e Sondrio. È un impegno concreto per affiancare le scuole e valorizzare le aspirazioni dei nostri ragazzi”.

Hanno aderito al PMI Day 2026 per la provincia di Lecco le imprese: A.A.G. Stucchi, Agomir, Caleotto, Cama Group, Camp, Cariboni Group, Electro Adda, Elettrosystem, Eurocar Italia, Fomas, Icma, Lario Reti Holding, Omet, O-Pac, Opiquad, Pba – Cartiera dell’Adda, Piloni, Pozzi Arturo, Ring o Valve, Rxpack, Torneria automatica Alfredo Colombo e Wagner.

Per la provincia di Sondrio hanno aderito le imprese: Baker Hughes – Plant di Talamona, Blossom Skis, Bonazzi grafica, E. Boselli & c., Eurocar Italia, Generali Agenzia Sondrio Garibaldi – Schena 1936, Gloria Med, Latteria Sociale Valtellina, Legnotech, Mariana Luigi, Nuova Serpentino d’Italia, Ring Mill, Tecnoplastica Group e Vis.