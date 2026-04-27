Povertà e lavoro povero, Cisl: “Servono politiche strutturali e più tutele”

Nel Lecchese previste 2.050 entrate nel mese, in calo rispetto al 2025: solo il 27% dei contratti sarà stabile

Tra le assunzioni previste il 31% riguarda giovani under 30, con una quota significativa di contratti a termine

LECCO – La povertà non è un fenomeno marginale, ma una condizione che si intreccia con il lavoro, le comunità e le dinamiche sociali. È il punto di partenza dell’analisi proposta dalla Cisl Monza Brianza Lecco, che torna a richiamare l’attenzione sul tema del lavoro povero e sulle fragilità del mercato occupazionale.

“Contrastare la povertà significa assumersi una responsabilità collettiva per la tutela dei diritti delle persone”, sottolinea il sindacato, evidenziando come il fenomeno tenda a riprodursi “in assenza di politiche idonee, reiterate nel tempo e connotate dalla difesa dei diritti”.

Secondo la Cisl, precarietà lavorativa, difficoltà di accesso alla casa e servizi territoriali insufficienti contribuiscono a rafforzare le condizioni di fragilità. Un quadro che, viene osservato, è spesso accompagnato da una narrazione semplificata del fenomeno, come nel caso del dibattito sul reddito di cittadinanza. A fronte di una media di 3,3 milioni di percettori, i casi segnalati alle procure sono stati 62.215, pari all’1,8%, per un valore di 665 milioni di euro, l’1,9% degli stanziamenti complessivi.

Sul fronte occupazionale, i dati indicano un aumento dell’occupazione e una diminuzione della disoccupazione. Tuttavia, questo incremento è il risultato di dinamiche disomogenee: si registra un calo di 57mila occupati tra i giovani fino a 34 anni e un aumento di 370mila nella fascia over 50. “L’espansione occupazionale non riesce a includere adeguatamente né giovani né donne”, viene evidenziato, sottolineando come l’Italia continui a rimanere tra gli ultimi in Europa per tasso di occupazione generale, giovanile e femminile.

Un ulteriore elemento riguarda l’inattività: molte persone, in particolare donne, smettono di cercare lavoro per difficoltà oggettive, entrando così nella categoria degli inattivi. Una condizione che riduce ulteriormente le possibilità di rientro nel mercato del lavoro, soprattutto in presenza di carichi familiari come nel caso delle cosiddette “famiglie sandwich”.

Nel territorio lecchese, le previsioni indicano 2.050 entrate nel mese in corso, in calo di 100 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e con un lieve aumento nel trimestre aprile-giugno. Solo il 27% delle assunzioni sarà stabile, mentre il 73% avrà carattere temporaneo. Il 31% riguarderà giovani sotto i 30 anni e il 26% personale immigrato.

Il tema del lavoro si intreccia con quello della povertà lavorativa. Secondo la definizione Eurostat, si tratta di lavoratori che, pur occupati per oltre metà dell’anno, hanno un reddito familiare sotto la soglia di povertà. Questa condizione interessa circa il 10% dei lavoratori europei e quasi il 12% di quelli italiani.

La Cisl evidenzia come non si tratti di una realtà uniforme, ma di un insieme di situazioni differenti. Tra i profili più vulnerabili figurano lavoratori standard in settori a basso salario, autonomi economicamente dipendenti, lavoratori con contratti atipici o part-time e lavoratori a chiamata o delle piattaforme digitali. In molti casi, le condizioni di vulnerabilità si sovrappongono, rendendo più complessa l’individuazione di politiche efficaci.

In Italia, viene sottolineato, non esistono politiche specifiche per il contrasto al lavoro povero. Alcune misure, come l’assegno unico universale, intervengono indirettamente, ma persistono criticità, in particolare per le famiglie con più redditi e per chi vive condizioni di precarietà.

I dati regionali mostrano una relativa omogeneità nella distribuzione dei lavoratori poveri, con la provincia di Lecco tra quelle con incidenza più bassa in alcune categorie, soprattutto tra i lavoratori part-time. Tuttavia, il fenomeno resta diffuso e legato a fattori strutturali.

Per la Cisl Monza Brianza Lecco, rappresentata dal segretario generale Mirco Scaccabarozzi, è necessario “un insieme di politiche salariali, contrattuali e per le famiglie sinergiche”, capaci di rispondere ai bisogni dei lavoratori più esposti. Tra le priorità indicate anche la riforma della contrattazione collettiva e il contrasto ai cosiddetti contratti “pirata”, che prevedono condizioni economiche e diritti inferiori rispetto a quelli definiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.