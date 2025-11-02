Premio Fedeltà Associativa, Confartigianato Lecco ringrazia le imprese

A Lariofiere di Erba uno dei momenti più importanti dell’anno per l’associazione di categoria

Un premio speciale è stato dedicato alla memoria di Arnaldo Redaelli: “Un punto di riferimento”

ERBA – In occasione della Mostra Mercato Artigiano in corso di svolgimento a Lariofiere, Confartigianato Imprese Lecco ha incontrato le imprese associate per l’annuale cerimonia del Premio Fedeltà Associativa che si è tenuta in mattinata proprio negli spazi del polo espositivo erbese.

Prima di entrare nel vivo di una cerimonia che ha emozionato tutti, davanti al folto pubblico, hanno preso la parola il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina e il segretario Matilde Petracca che hanno sottolineato il sostegno e la fedeltà degli associati che sono stati al fianco di Confartigianato Lecco in questi 80 anni e l’importanza di saper trasmettere i valori artigiani alle giovani generazioni.

“Fedeltà e associazione, ho pensato molto a queste due parole – ha detto la presidente Bonacina – Oggi premiamo la fedeltà che è molto più di una semplice iscrizione portata avanti nel tempo, ma la fedeltà a Confartigianato significa credere ogni giorni nei valori che ci uniscono: lealtà, onestà, sacrificio, tenacia che sono alla base di ogni impresa e di ogni successo. Un legame profondo e radicato che per il quale, da presidente, non posso che ringraziarvi. Avete una grande responsabilità: difendere e promuovere i nostri valori. Associarsi a Confartigianato significa anche potersi affidare a persone competenti che sono al nostro fianco nelle varie vicissitudini che un imprenditore è chiamato ad affrontare”.

“Oggi celebriamo voi imprenditori – ha concluso la presidente -. E’ doveroso, però, volgere il nostro sguardo al futuro e ci ha fatto piacere vedere, proprio nell’anno dell’80°, tante nuove persone che hanno deciso di mettersi in gioco con lo stesso spirito di appartenenza che ha contraddistinto l’associazione. Siamo chiamati a consolidare la strada tracciata affinché i nostri valori passano essere trasmessi con fermezza e chiarezza a tutti coloro che si affacciano alla vita associativa. Confartigianato Lecco è la storia di una comunità che sa rinnovarsi sempre nel solco della lealtà e della fedeltà dei principi dell’essere un imprenditore. Voi siete l’ispirazione per il futuro che stiamo costruendo per i nostri giovani. Il nostro messaggio deve essere rivolto al valore del lavoro e del sacrificio ma anche alle grandi soddisfazioni che si possono avere”.

Flavio Bassani, coordinatore del Comitato Organizzatore della Mostra Mercato Artigiano ha ricordato il gran lavoro svolto da tutti per riportare le aziende all’interno della fiera: “La Mostra dell’Artigianato e l’artigianato con i suoi lavori stanno tornando tra le esigenze delle imprese di farsi conoscere”.

Il segretario Matilde Petracca ha infine sottolineato il valore dell’appartenenza: “Capace di farti sentire a casa, al posto giusto, protetto, guidato. Questo è Confartigianato: una grande famiglia che accoglie, accompagna e guida. L’associazione negli ultimi anni è cambiata, proprio perché le imprese sono cambiate. L’associazione si mette in ascolto e cerca di tradurre in azioni concrete le esigenze delle imprese. Abbiamo ancora tante cose da realizzare assieme. Fiducia vuol dire speranza, vuol dire costruire qualcosa assieme”.

Premio speciale alla memoria di Arnaldo Redaelli

Una a una sono salite sul palco tutte le imprese premiate poiché associate da 40 anni e oltre. Un premio speciale, però, è stato riservato alla memoria di Arnaldo Redaelli “Punto di riferimento per l’artigianato lecchese e nazionale, il cui impegno e la cui dedizione hanno lasciato un segno profondo nella nostra associazione e nel territorio”. A ritirare lo speciale premio, un manufatto simbolo dell’infinito, è stata la moglie di Redaelli assieme alle figlie. La consegna è stata effettuata dall’ex presidente di Confartigianato Lecco Daniele Riva: “E’ stato il fratello che non ho mai avuto. Un punto di riferimento sia nell’associazione che nella vita. Una guida imprescindibile per tutto quello che ho fatto negli ultimi 25 anni, mi ha insegnato le basi per apprezzare lo spirito di servizio che fa parte del ruolo associativo”.

Le aziende premiate

