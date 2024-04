Primo Maggio a Lecco: in piazza Cermenati il tradizionale concerto

Alle esibizioni dei gruppi si alterneranno gli interventi dei sindacati e dell’Amministrazione Comunale

L’appuntamento è per le ore 14.30 con musica e gli interventi dei sindacati

LECCO – Come ogni anno, la Cgil, Cisl, e Uil di Lecco, celebrano il Primo Maggio con il tradizionale concerto della Festa dei Lavoratori in piazza Cermenati. L’appuntamento è per le ore 14.30. Lo slogan di quest’anno è “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale“. Un messaggio di speranza e di unità che, in questo particolare momento storico, assume ancora più importanza.

La manifestazione di Lecco si aprirà con l’esibizione de I Luf e Croccanti. Seguiranno gli interventi dei delegati Cgil, Cisl e Uil. Concluderà la giornata il comizio finaledi Dario Esposito. Alle esibizioni dei gruppi si alterneranno gli interventi di delegate e delegati sindacali e di un rappresentante dell’amministrazione comunale. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.