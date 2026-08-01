Progetto formazione per adulti inoccupati: dagli imprenditori di Ance Lecco Sondrio ottimi riscontri

Soddisfazione per i tirocini in corso nelle aziende

La maggior parte dei 12 candidati è già stata confermata

LECCO – È un bilancio oltre modo positivo quello che può segnare il primo progetto di formazione per adulti inoccupati, promosso da ANCE Lecco Sondrio con il supporto di EFES Lecco Sondrio e della Fondazione Luigi Clerici e con la collaborazione del Comune di Lecco e di diversi enti del territorio che operano nell’ambito dell’accoglienza, dell’accompagnamento e dell’inclusione sociale.

Dopo la fase formativa iniziale – in cui sono stati affrontati temi legati alla sicurezza, all’utilizzo degli strumenti, all’organizzazione del lavoro e alle principali attività operative del settore edile – sono in corso di svolgimento i tirocini di due mesi in azienda da parte dei 12 candidati che l’hanno superata. E la soddisfazione da parte degli imprenditori che hanno scelto di avviare i tirocini è estremamente sostenuta e diffusa.

“Il lavoratore che abbiamo inserito in azienda è veramente un fuoriclasse: tempo qualche mese e sarà tra i più bravi collaboratori su cui potrò contare – afferma Mattia Elia, dell’impresa “Elia Strade srl” di Mandello del Lario -. È particolarmente propenso ad imparare e ha dimostrato una gran voglia di lavorare. Al termine del tirocinio abbiamo già deciso di assumerlo. Siamo contentissimi: se troveremo in un prossimo futuro qualche altro lavoratore di questo tipo, non esiteremo ad introdurlo in azienda”.

Anche Lorenzo Piazza, della impresa edile Piazza Carlo & C. srl di Introbio, è soddisfatto: “In questo mese e mezzo si è dimostrato sempre puntuale e preciso. Nei cantieri che seguiamo si è integrato benissimo. È sveglio e non si fa ripetere le cose. Lo confermeremo sicuramente”.

“Il nostro riscontro è positivo. Lo abbiamo inserito in un cantiere che stiamo seguendo a Milano per una ristrutturazione e si è dimostrato particolarmente proattivo, desideroso di imparare. Ha una gran voglia di lavorare: appena finito un lavoro, chiede subito cosa altro c’è da fare – afferma Alessandro Valsecchi, della Edilizia Valsecchi srl di Costamasnaga -. Non ha ancora l’esperienza di svolgere le lavorazioni più complesse di finitura e dettaglio ma con l’impegno che ci mette sono certo che con il tempo imparerà”.

Riccardo Redaelli, della Redaelli Francesco Srl di Dolzago, ne ospita in tirocinio due: “Entrambi i ragazzi si sono inseriti molto bene nella nostra azienda e nel gruppo di lavoro. Sono sempre puntuali, educati e rispettosi, e dimostrano ogni giorno impegno, serietà e voglia di imparare. Uno è più autonomo e dinamico, mentre l’altro ha ancora qualche difficoltà con la lingua italiana, ma entrambi si danno da fare e stanno affrontando il percorso con grande disponibilità. Siamo molto soddisfatti del loro lavoro e della loro integrazione e abbiamo intenzione di confermarli. Stiamo anche cercando una soluzione abitativa che possano condividere, per aiutarli a costruire il loro futuro”.

Anche Giordano Colombo, della Cogi Srl di Mandello del Lario, conferma l’esperienza positiva: “Dal 1° agosto il ragazzo inizierà un contratto a tempo indeterminato. Si è inserito molto bene nel nostro gruppo di lavoro, dimostrando impegno, affidabilità e una grande voglia di crescere. Nel frattempo sta anche conseguendo la patente e, grazie al supporto ricevuto nel trovare un alloggio vicino all’azienda, oggi riesce a raggiungere il lavoro a piedi. Sono tutti passi importanti verso una piena autonomia. Voglio fare i complimenti ad ANCE Lecco Sondrio per questo progetto, che sta dando risultati concreti. Credo che il tema della casa sarà uno degli aspetti su cui continuare a investire, perché poter contare su un’abitazione rappresenta una condizione fondamentale per permettere a questi lavoratori di costruirsi un futuro stabile e inserirsi davvero nel nostro territorio”.

Proprio partendo da queste esperienze positive, ANCE Lecco Sondrio ha già avviato un tavolo di lavoro dedicato al tema dell’abitare, coinvolgendo alcuni soggetti del territorio, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete che possano facilitare l’accesso alla casa anche per i futuri lavoratori del settore.

“Credo che i risultati sin qui ottenuti dimostrino che questo progetto ha davvero grandissime potenzialità. – conclude il presidente di ANCE Lecco Sondrio, Luca Fabi – Offre una risposta concreta ai bisogni di manodopera delle nostre aziende, oltre ad avere anche un forte valore sociale perché permette a persone adulte, spesso provenienti da situazioni di fragilità o da percorsi complessi, la possibilità concreta di imparare un mestiere, favorendo inclusione, autonomia e dignità personale prevenendo il rischio di emarginazione o scelte devianti. Intendiamo quindi proseguire nel progetto, auspicando anche un supporto da parte delle istituzioni. Si tratta di un vero investimento sul futuro del comparto, un’esperienza che ci auguriamo possa consolidarsi. La nostra Associazione opera a fianco delle imprese del territorio, cercando di promuovere uno sviluppo sostenibile e una cultura d’impresa attenta alle esigenze della comunità e del contesto in cui opera. Crediamo fermamente che il fare impresa debba andare di pari passo con un impegno sociale concreto e presente”.