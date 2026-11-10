Quali professioni cercano le aziende lecchesi? La Provincia presenta la quinta edizione del rapporto

Il rapporto analizza i settori economici locali, le figure professionali più ricercate e l’offerta formativa delle scuole e delle università lecchesi

Appuntamento mercoledì 18 novembre alle 15 alla Casa della Carità

LECCO – Quali competenze cercano le imprese lecchesi? E quanto l’offerta formativa del territorio riesce a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro? A queste domande prova a rispondere la quinta edizione del rapporto “Il sistema economico e il sistema formativo a confronto – La transizione dalla scuola al lavoro”, realizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la società Pts.

La presentazione è in programma mercoledì 18 novembre, alle 15, alla Casa della Carità di Lecco, in via San Nicolò 9. L’incontro sarà l’occasione per approfondire i dati relativi all’andamento dei principali settori economici locali, alle figure professionali più richieste dalle imprese e alle competenze necessarie per rispondere alle esigenze del tessuto produttivo.

Tra gli approfondimenti previsti figura anche un focus specifico sull’area informatica, un ambito considerato strategico per lo sviluppo del territorio e caratterizzato da dinamiche particolarmente vivaci.

Il rapporto non si limita ad analizzare la domanda delle imprese, ma mette a confronto questo quadro con l’offerta formativa provinciale. La ricerca propone infatti una mappatura dei percorsi scolastici e universitari presenti in provincia, prendendo in esame anche il numero di studenti che scelgono i diversi indirizzi di studio e quelli che ne escono.

L’obiettivo è individuare eventuali disallineamenti tra le competenze acquisite durante il percorso formativo e i profili professionali ricercati dalle aziende, un fenomeno che può incidere sulle opportunità occupazionali dei giovani e sulla capacità delle imprese di reperire personale qualificato.

Un’analisi pensata per offrire uno strumento concreto di lavoro a istituzioni, scuole e imprese, rafforzando il dialogo tra il sistema educativo e quello produttivo. Conoscere i fabbisogni professionali del territorio e confrontarli con le scelte formative dei ragazzi rappresenta infatti un passaggio importante per accompagnare in modo più consapevole la transizione dalla scuola al lavoro.

Il programma prevede alle 15 i saluti istituzionali della Provincia di Lecco e dell’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Lecco. Alle 15.15 spazio alla presentazione del rapporto affidata ad Andrea Gianni, di Pts. La chiusura dei lavori è prevista alle 15.45, con un dibattito conclusivo.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è richiesta la conferma obbligatoria attraverso l’apposito modulo online.