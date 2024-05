Quattro progetti della Provincia di Lecco per lo sviluppo transfrontaliero

Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027

Il nostro territorio collabora in qualità di capofila di parte italiana e in qualità di partner

LECCO – La provincia di Lecco ha partecipato al primo avviso pubblico del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 con 4 progetti, uno in qualità di capofila di parte italiana, tre in qualità di partner, per realizzare sul territorio azioni di respiro transfrontaliero, definite in sinergia e coordinamento con il partenariato svizzero per attuare soluzioni condivise alle sfide comuni dell’area di cooperazione.

I progetti